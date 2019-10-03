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Taşıt fırsatı büyüdü

Araç almak, isteyenler için fırsat büyüyor. Düşük faizli krediye Mercedes ve Toyota da dahil oldu. 31 Aralık'a kadar sürecek kampanyada fiyatı 50 bin lira ila 120 bin lira arasında bulunan sıfır kilometre binek araçlarda 18-36 ay vadede faiz yüzde 0.49-0.69 bandına çekildi.

Taşıt fırsatı büyüdü
Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank'ın Otomotivde Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi Kampanyası'na Toyota ve Mercedes de dahil oldu. 31 Aralık'a kadar sürecek kampanyada fiyatı 50 bin lira ila 120 bin lira arasında bulunan sıfır kilometre binek araçlarda 18-36 ay vadede faiz yüzde 0.49-0.69 bandına çekildi. 72 bin-500 bin lira arasında değişen ticari araçlar için faiz yüzde 0.49-0.69 oldu. Anlaşmalı otomotiv firmaları şöyle:
Binek araçlar: Fiat, Honda, Hyundai, Renault Mais, Toyota.
Ticari Araçlar: Fiat, Ford, Isuzu, Karsan, Temsa, Otokar, BMC, Mercedes.

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