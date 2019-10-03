Taşıt fırsatı büyüdü

Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank'ın Otomotivde Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi Kampanyası'na Toyota ve Mercedes de dahil oldu. 31 Aralık'a kadar sürecek kampanyada fiyatı 50 bin lira ila 120 bin lira arasında bulunan sıfır kilometre binek araçlarda 18-36 ay vadede faiz yüzde 0.49-0.69 bandına çekildi. 72 bin-500 bin lira arasında değişen ticari araçlar için faiz yüzde 0.49-0.69 oldu. Anlaşmalı otomotiv firmaları şöyle:
Binek araçlar: Fiat, Honda, Hyundai, Renault Mais, Toyota.
Ticari Araçlar: Fiat, Ford, Isuzu, Karsan, Temsa, Otokar, BMC, Mercedes.
Binek araçlar: Fiat, Honda, Hyundai, Renault Mais, Toyota.
Ticari Araçlar: Fiat, Ford, Isuzu, Karsan, Temsa, Otokar, BMC, Mercedes.
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