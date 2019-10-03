Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 03.10.2019 12:24
  • Son Güncelleme: 03.10.2019 12:26

müjdesi! 1 banka daha faizleri indirdi! İşte

Kamu bankalarının ardı ardına gelen konut kredisi indirimleri sonrasında özel bankalarda elini taşın altına koymaya başladı. Bu bağlamda Kredilerdeki faiz oranı indirim rüzgarı, özellikle konut kredilerinde oldukça fazla seviyede yaşandı. Vatandaşın kolayca kira öder gibi ev sahibi olmasını sağlayan konut kredilerindeki güncel kredi faiz oranları için indirim uygulanması, anında gayrimenkul sektörüne olumlu şekilde yansıdı. Son dakika gelen faiz indirimi haberine göre ise, bir banka daha faiz oranlarında indirime gitti. Konut kredisi kullanmak istiyorum diyen kişilerin satın almak istedikleri konutun tapusu ile kredi kullanmak istedikleri bankanın şubesini ziyaret etmeleri yeterlidir. İşte

Son dakika faiz indirim müjdesi! 1 banka daha faizleri indirdi!

Merkez Bankası tarafından piyasalarda rahatlama ve vatandaşa ekonomik esneklik sağlanması amacı ile alınan kredi faiz oranlarındaki indirim kararı, piyasaya olumlu şekilde yansıdı. Merkez Bankası'nın aldığı bu indirim kararının ardından bankalar tarafından da güncel kredi faiz oranları için indirimlere gidilmeye başlandı. Bu sayede vatandaşların kredi çekimlerinde uygulanan faiz oranları çok daha düşük seviyelere inmeye başladı. Hatta kredi türüne göre vatandaşların bankalardan alacakları kredilerde güncel kredi faiz oranları %1' in altına bile düştü. Bu bağlamda her bankanın uyguladığı koşullar farklı olmakla beraber genelde tüm bankaların ortak olarak aramış oldukları konut kredisi şartları da bulunmaktadır. İşte 3 Ekim güncel konut kredisi faiz oranları

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriSon dakika faiz indirim müjdesi! 1 banka daha faizleri indirdi! İşte 3 Ekim güncel konut kredisi faiz oranları
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri