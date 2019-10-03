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Seyyar tezgahla başladı üretici oldu

Genç girişimci , maddi zorluklar yaşayan ailesine bakmak için seyyar tezgahla başladığı işini zaman içerisinde genişleterek markaya dönüştürdü.

Seyyar tezgahla başladı üretici oldu

Genç girişimci Kamil Erdoğan, maddi zorluklar yaşayan ailesine bakmak için seyyar tezgahla başladığı işini zaman içerisinde genişleterek markaya dönüştürdü. Yaşlı anne ve babasına bakmak için memleketi 'dan yola çıktığını anlatan Erdoğan, "Bazen seyyar tezgahta şal ve eşarp sattım, bazen de fuar, festival, pazar yeri ve okul okul gezerek ekmek parasının peşinde koştum" dedi. Yıllar içinde Şalland markasını kuran ve 'de 2 mağaza ile bir internet satış ofisi açan Erdoğan, ardından kendi üretimini de yapmaya başladı. Erdoğan, yurt dışında birçok ülkeye ürün gönderdiğini söyledi.

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