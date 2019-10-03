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desteğiyle mantıcı dükkanı... Annesinden öğrendi işe dönüştürdü

Bursa'da yaşayan kadın girişimci (45), annesinden öğrendiği mantı yapımını mesleğe dönüştürdü. desteğiyle mantıcı dükkanı açan Kaya, 3 ev kadınına da iş imkanı sundu.

Annesinden öğrendi işe dönüştürdü
Bursa'da yaşayan kadın girişimci Sibel Kaya (45), annesinden öğrendiği mantı yapımını mesleğe dönüştürdü. desteğiyle mantıcı dükkanı açan Kaya, 3 ev kadınına da iş imkanı sundu. Kaya, "Hem kendimiz için gelir kaynağı hem de geleneksel yemeklerimizin kuşaklar boyunca devam edebilmesi için böyle bir yola girdik" diye konuştu. 1 çocuk annesi olan Kaya, otel ve restoranlara toptan satış yaptıklarını da belirterek, "Günde 10 bin adet mantı yapıyoruz. Kendi ayakları üzerinde durmak isteyen herkes iş hayatına katılmalı" dedi.

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