Bursa'da yaşayan kadın girişimci Sibel Kaya (45), annesinden öğrendiği mantı yapımını mesleğe dönüştürdü. KOSGEB desteğiyle mantıcı dükkanı açan Kaya, 3 ev kadınına da iş imkanı sundu. Kaya, "Hem kendimiz için gelir kaynağı hem de geleneksel yemeklerimizin kuşaklar boyunca devam edebilmesi için böyle bir yola girdik" diye konuştu. 1 çocuk annesi olan Kaya, otel ve restoranlara toptan satış yaptıklarını da belirterek, "Günde 10 bin adet mantı yapıyoruz. Kendi ayakları üzerinde durmak isteyen herkes iş hayatına katılmalı" dedi.
- Ekonomi
- 03.10.2019
- Gazete
KOSGEB desteğiyle mantıcı dükkanı... Annesinden öğrendi işe dönüştürdü
Bursa'da yaşayan kadın girişimci Sibel Kaya (45), annesinden öğrendiği mantı yapımını mesleğe dönüştürdü. KOSGEB desteğiyle mantıcı dükkanı açan Kaya, 3 ev kadınına da iş imkanı sundu.
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