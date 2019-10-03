İhracatta rekora devam Ekonomideki ​dengelenme sürecinde büyümenin lokomotifi haline gelen ihracatta rekor devam ediyor. İhracat Eylül'de, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0.08 artarak 15 milyar 220 milyon dolara çıktı.

Ekonomideki dengelenme sürecinde büyümenin lokomotifi haline gelen ihracatta rekor devam ediyor. İhracat Eylül'de, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0.08 artarak 15 milyar 220 milyon dolara çıktı. Cumhuriyet tarihinin en yüksek Eylül ayı rakamına imza atılırken, 9 aylık ihracatta da 132.5 milyar dolarla rekor kırıldı. Dış ticaret açığı yılın ilk 9 ayında yüzde 59 azalarak 21.4 milyar dolara inerken, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 71.1'den 86.1'e çıktı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Eximbank'ın, TL kredi faizlerini bugün (dün) itibarıyla yüzde 9.61'e çektiği müjdesini de verdi. Pekcan, "Eximbank toplam ihracat kredilerinin yüzde 53.3'ünü kullandırmakta. İhracat kredi sigortasında da finans sektörünün lideri. Türkiye ihracatında dengeli ve istikrarlı büyüme devam ediyor" dedi. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ise "Daha çok çalışıp katma değer odaklı üretim bilinci ile 226.6 milyar dolarlık 2023 yılı ihracat hedefimizi rahatlıkla aşacağız" diye konuştu.





