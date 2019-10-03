Geçici işçilerin çalışma süresi uzadı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, toplu iş sözleşmesinde geçici işçilerle alakalı verdikleri sözü hatırlatarak, "Hamdolsun sözümüzü tuttuk, geçici işçi kardeşlerimizin 2019 yılında çalışma sürelerini 9 ay 29 güne kadar uzattık. İşte Takvim Gazetesi’nin 3 Ekim 2019 tarihli ekonomi sayfalarından derlediğimiz haberler…

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, toplu iş sözleşmesinde geçici işçilerle alakalı verdikleri sözü hatırlatarak, "Hamdolsun sözümüzü tuttuk, geçici işçi kardeşlerimizin 2019 yılında çalışma sürelerini 9 ay 29 güne kadar uzattık. Emekçi kardeşlerimiz ve ailelerine hayırlı uğurlu olsun" dedi. Sendikaya üyelikte e-Devlet sistemine geçerek sivil örgütlenme ve sendikalaşmayı kolaylaştırıcı önemli bir adım attıklarını anlatan Selçuk, "Bugün yaklaşık 2 milyon işçi kardeşimiz sendikalı" dedi.



İSTANBUL'A 200 ülkeden ziyaretçi

İstanbul, ilk 8 ayda, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artışla, 200 ülkeden 9 milyon 983 bin 647 yabancı ziyaretçiyi ağırladı. Almanya, İran, Irak, Rusya ve Suudi Arabistan İstanbul'a en çok misafir gönderen ülkeler oldu. Son 5 yılın Ocak- Ağustos aylarında İstanbul'a gelen ziyaretçi sayılarına bakıldığında, bu sene, bugüne kadar en yüksek sayıda yabancı ziyaretçinin ağırlandığı yıl oldu.



VERGİDE 2 YENİ DÜZENLEME

Kamu alacakları için uygulanan gecikme zammı oranı yüzde 2.5'ten yüzde 2'ye çekildi. Amme Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı yürürlüğe girdi. Karara göre, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'da yer alan gecikme zammı oranı, her ay için yüzde 2 oldu.



AVUKATLIK HİZMETİNDE KDV İNDİRİLDİ

DAVALARDA, arabuluculuk ve icra takiplerinde alınan avukatlık hizmetlerinde uygulanan KDV oranı yüzde 18'den 8'e çekildi. Cumhurbaşkanı Kararı'na göre; aile mahkemeleri, tüketici mahkemeleri ve çocuk mahkemelerinin görev alanına giren davalar ve işler, vesayet davaları ve işleri, arabuluculuk kapsamında verilen avukatlık hizmetlerinde KDV oranı yüzde 18'den 8'e indirildi.



FAZLA ÖDENEN VERGİ DAVASIZ ALINIYOR

GELİR İdaresi Başkanlığı, vergi hatalarının düzeltilmesine ilişkin broşür hazırladı. Buna göre; hata nedeniyle haksız yere ödenen vergiler için yargı yoluna gitmeden düzeltme hakkı sağlanıyor. İlgili mükelleflerin, vergi alacağının doğduğu takvim yılını takip eden yılın başından başlayarak 5 yıl içinde vergi dairelerine dilekçe ile başvurması gerekiyor.



BORSA'DA 8 AYIN ZİRVESİ

BORSA İstanbul, Eylül'de yatırımcısına yüzde 8.6 kazandırarak Ocak'tan bu yana en iyi aylık performansını gösterdi. BIST 100 Endeksi, Eylül'de yüzde 8.6 artışla Ocak ayındaki yüzde 14'lük değer kazancından bu yana en güçlü yükselişini kaydetti. Eylül ayına 96.718 seviyesinden başlayan BIST 100 Endeksi, 105.500 puanın üzerini test etti.



VARANK'A 5 MİLYARLIK HİBE YETKİSİ

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile önemli bir yetki verildi. Buna göre Varank, hibe desteğinden yararlandırılacak asgari 5 milyar liralık yatırımlarda sözleşme imzalama yetkisine sahip olacak. Karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.



TESK'TEN GÜVENSİZ SİTE UYARISI

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, internet ortamında alışverişin artmasıyla birlikte bu mecralarda dolandırıcılık olaylarının da arttığını belirterek, şöyle konuştu: "Güvenilir olmayan site ya da sosyal medya uygulamasından alışveriş yapılmamalı."



GELECEK DİJİTALLEŞİYOR

HPE Türkiye, BT profesyonelleri ve liderlerinin katılımıyla HPE Discover More etkinliğini gerçekleştirdi. HPE

Türkiye Genel Müdürü Güngör Kaymak, "Tüm sektörleri değiştiren bir dönüşümden geçiyoruz" dedi.