EYT emeklilikte yaşa takılanlar için son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam diyor. Bu bağlamda Öğretim Üyesi Doç. Dr Resul KURT, bugünkü köşesinde EYT için gündemdeki yöntem ve önerileri sıraladı. Bu amaçla EYT ile ilgili üç çözüm yöntemi öneriliyor. Üç yöntemden ilkine göre, 1969 ve öncesinde doğmuş yani 50 yaşını doldurmuş kadınlar ve 1964 ve öncesinde doğmuş yani 55 yaşını doldurmuş erkekler, 3600 gün pirim ödemişlerse birinci yöntemin yasalaşması halinde erken emekli olabilecek. EYT konusunda emeklilik formülünün olup olmayacağı veya ne şekilde uygulanacağı henüz netleşmiş değil. İşte 3 Ekim TBMM gündemi ve EYT için 8 öneri detayları

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ