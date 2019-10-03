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  • 04.10.2019 09:09
  • Son Güncelleme: 04.10.2019 09:09

4 Ekim TBMM gündemi! son dakika çıktı mı? , 8 öneri maddeleri açıklandı

emeklilikte yaşa takılanlar için son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam diyor. Bu bağlamda Öğretim Üyesi Doç. Dr Resul KURT, bugünkü köşesinde EYT için gündemdeki yöntem ve önerileri sıraladı. Bu amaçla EYT ile ilgili üç çözüm yöntemi öneriliyor. Üç yöntemden ilkine göre, 1969 ve öncesinde doğmuş yani 50 yaşını doldurmuş kadınlar ve 1964 ve öncesinde doğmuş yani 55 yaşını doldurmuş erkekler, 3600 gün pirim ödemişlerse birinci yöntemin yasalaşması halinde erken emekli olabilecek. EYT konusunda emeklilik formülünün olup olmayacağı veya ne şekilde uygulanacağı henüz netleşmiş değil. İşte ve EYT için 8 öneri detayları

EYT'liler için 3 ayrı çözüm, 8 ayrı öneri

Kamuoyunda 'Emeklilikte Yaşa Takılanlar' olarak bilinen EYT'lilerle ilgili çözüm için Sosyal Politikalar Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Vedat Bilgin hocamızın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından görevlendirilmesiyle büyük bir heyecan oluştmuştu. EYT'lierin sayısı yaklaşık 6 milyon kişi civarında olup, hemen emekli olabileceklerin sayısı ise 1 milyon kişinin üzerinde. EYT'lilere emeklilik imkanı tanınmasının sosyal güvenlik sistemine maliyeti ise 10 yılda 700 milyar liranın üzerinde olacağı da tespitler arasında. Ancak emeklilikte yaşa takılanlara göre düzenleme yapılsa, sadece 700 bin kişi hemen emekli olabilecek ve bunun da maliyeti yıllık 10 milyar. İşte 3 Ekim TBMM gündemi ve EYT son dakika çıkacak mı haberleri...

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