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  • 02.10.2019 09:44
  • Son Güncelleme: 02.10.2019 09:58

'den ! , emekli, konut alma başvuru şartları nedir?

ev almak isteyenlere müjde gibi haberler vermeye devam ediyor. Bu anlamda TOKİ ler için ler sunuyor. Dar gelirli vatandaşlar için, 26 şehirde toplam 2 bin 395 konut açık satışta bulunuyor. Bu konutlar için son 31 Aralık olarak belirtilmiş. 350 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olma şansının sunulduğu bu konutların fiyatları 104 bin 518 ile 344 bin 234 lira arasında değişiyor. Vade süreleri de projeye göre 96, 108, 120, 180, 216 ve 240 ay oluyor. Yani TOKİ evleri ödeme seçenekleri ise 15, hatta 20 yıla kadar uzanıyor. İşte TOKİ dar gelirli ev alma başvuru şartları

Dar gelirliye müjde! 345 lira taksitle ev

Dar gelirlilere yönelik konut inşa etmeyi sürdüren TOKİ, 26 ilde 2 binden fazla daireyi satışa sundu. Evlerin fiyatı 106 bin, taksiti ise 345 liradan başlıyor. Toplu Konut İdaresi (TOKİ), ev sahibi olma hayali kuran dar gelirli vatandaşlara yeni projeler sunmaya devam ediyor. TOKİ, 50 bin sosyal konut seferberliği kapsamında, kurayla ev sahibi yapmayı sürdürürken, bir yandan da kuraya girmeden başvuru önceliği yöntemiyle açık satış yapıyor. Bu arada TOKİ'nin borcunu erken ödeyip tapusuna hemen sahip olmak isteyen konut ve işyeri alıcılarına yönelik, 23 Eylül'de başlattığı ikinci indirim kampanyası devam ediyor. Bu yıl ikincisi düzenlenen kampanyada alıcılara peşin ödemelerde yüzde 22 indirim yapılacak. Kampanya için son başvuru tarihi 18 Ekim.

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