Dar gelirlilere yönelik konut inşa etmeyi sürdüren TOKİ, 26 ilde 2 binden fazla daireyi satışa sundu. Evlerin fiyatı 106 bin, taksiti ise 345 liradan başlıyor. Toplu Konut İdaresi (TOKİ), ev sahibi olma hayali kuran dar gelirli vatandaşlara yeni projeler sunmaya devam ediyor. TOKİ, 50 bin sosyal konut seferberliği kapsamında, kurayla ev sahibi yapmayı sürdürürken, bir yandan da kuraya girmeden başvuru önceliği yöntemiyle açık satış yapıyor. Bu arada TOKİ'nin borcunu erken ödeyip tapusuna hemen sahip olmak isteyen konut ve işyeri alıcılarına yönelik, 23 Eylül'de başlattığı ikinci indirim kampanyası devam ediyor. Bu yıl ikincisi düzenlenen kampanyada alıcılara peşin ödemelerde yüzde 22 indirim yapılacak. Kampanya için son başvuru tarihi 18 Ekim.

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