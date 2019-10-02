TOKİ ev almak isteyenlere müjde gibi haberler vermeye devam ediyor. Bu anlamda TOKİ dar gelirliler için 345 lira taksitle evler sunuyor. Dar gelirli vatandaşlar için, 26 şehirde toplam 2 bin 395 konut açık satışta bulunuyor. Bu konutlar için son başvuru tarihi 31 Aralık olarak belirtilmiş. 350 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olma şansının sunulduğu bu konutların fiyatları 104 bin 518 ile 344 bin 234 lira arasında değişiyor. Vade süreleri de projeye göre 96, 108, 120, 180, 216 ve 240 ay oluyor. Yani TOKİ evleri ödeme seçenekleri ise 15, hatta 20 yıla kadar uzanıyor. İşte TOKİ dar gelirli ev alma başvuru şartları

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