Şans Topu oynayanlar çekiliş sonuçları öğrenmek için sabırsızlanıyor. İkramiyeyi kazanmak isteyen pek çok kişi sonuçları yakından takip ediyor. 2 Ekim Şans Topu çekiliş sonuçları için geri sayım son buldu. Peki, 2 Ekim tarihinde yapılan çekilişlere göre Şans Topu'nda hangi numaralar ikramiyeyi kazandı? İşte binlerce kişinin beklediği 25 Eylül Şans Topu çekiliş sonuçları...

2 EKİM ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Şans Topu sonucu: Birazdan açıklanacak.