Şans Topu oynayanlar çekiliş sonuçları öğrenmek için sabırsızlanıyor. İkramiyeyi kazanmak isteyen pek çok kişi sonuçları yakından takip ediyor. 2 Ekim Şans Topu çekiliş sonuçları için geri sayım son buldu. Peki, 2 Ekim tarihinde yapılan çekilişlere göre Şans Topu'nda hangi numaralar ikramiyeyi kazandı? İşte binlerce kişinin beklediği 25 Eylül Şans Topu çekiliş sonuçları...
2 EKİM ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Şans Topu sonucu: Birazdan açıklanacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.