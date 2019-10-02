Kaftancıoğlu kayyum atadı parti karıştı: CHP utanmayacak mı bunu anlatırken?

CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu başkanlığındaki CHP İl Yönetim Kurulu, gerçekleştirilen toplantının ardından, oy birliği ile CHP Şişli İlçe Başkanı Veli Çelik ve yönetim kurulunu görevden aldı.

Edinilen bilgilere göre, Kaftancıoğlu'nun CHP'nin kongre sürecine kısa bir süre kala yaptığı bu hamle, Şişli İlçe Başkanı'nın kendisine rakip olarak çıkabileceği ihtimali üzerine olduğu söyleniyor.

CHP'deki hiçbir gerekçe gösterilmeden yapılan bu kayyum ataması, parti içini karıştırdı.

24 Haziran seçimlerinde CHP'den İstanbul milletvekili aday adayı olan Özlem Ağırman, Kaftancıoğlu'nun bu kararına çok sert tepki gösterdi.

Kaftancıoğlu'nun İçişleri Bakanlığı tarafından Mardin, Diyarbakır ve Van'a yaptığı kayyum atamalarını eleştirdiği tweetlerini hatırlatan Ağırman, "CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu tefrikaları devam ediyor. Demokrasinin sadece popülist yanını seven bu hanım CHP'yi İstanbul örgütünü karanlığa götürüyor. Şimdi de Şişli CHP il örgütüne kayyım atamış. Hani seçilmiş yerine kayyum atanamazdı, itiraz ediyordunuz AKP'ye?" ifadelerini kullandı.

Şişli İlçe Teşkilatı'na kayyum atanması durumunun gerekçesinin açıklanması gerektiğini dile getiren Ağırman, "CHP Şişli İlçe yönetiminin neden görevden alındığı topluma açıklanmaz ise bu darbedir. AKP'ye pas vermektir. Bugüne kadar AKP'ye yapılan tüm eleştirilerin meşruiyetini kaybetmesi demektir" diye yazdı.

Sözde özgürlük ve demokrasiyi savunan CHP'yi de eleştiren Ağırman, "Seçileni görevden almak ve yerine adamlarını atamak ne anlama geliyor? Bu CHP mi demokrasiyi, özgürlükleri savunacak? Utanmayacaklar mı bunu toplumda anlatırken?" dedi.

KAFTANCIOĞLU NE DEMİŞTİ?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediyilerine kayyum atanmasına tepki göstererek, "Halkın seçimle siyasal tercihlerine darbedir" ifadelerini kullanmıştı.

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Kaftancıoğlu, ""Birileri ileri demokrasi demişti değil mi? Halk iradesine bir darbe daha: Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediyelerinin seçilmiş başkanlarının görevden alınarak yerlerine kayyum atanması hukuka aykırı, halkın seçimle siyasal tercihlerine darbedir" demişti.

ÖZLEM AĞIRMAN KİMDİR?

Özlem Ağırman, 1989'da Mimar Sinan Üniversitesi / Mimarlık Fakültesi / Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden mezun oldu.

2001- 2003 tarihlerinde CHP Tuzla İlçe Kadın Kolları Başkanlığı, 2003-2005 tarihleri arasında CHP Tuzla İlçe Yönetim Kurulu İlçe Sekreterliği görevini yaptı. Eşi CHP eski Tuzla İlçe Başkanı Tekin Ağırman 2015 yılında Tuzla'da işyeri önündeki silahlı saldırıda öldürüldü.

1 Kasım'da 26. Dönem Milletvekilliği seçimlerinde, müzik uğraşlarıma son vererek CHP'den aday adayı olarak siyasi yolculuğuna devam etti.

1 Kasım 2015 seçimlerinden itibaren de bir sonraki seçimlerde milletvekili adayı olmak için ara vermeden çalışmalarına başladı.

27. Dönem milletvekilliği seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul 1. Bölge Milletvekilliği Aday Adayı oldu.

24 Haziran seçimlerinden sonra, demokratik bir kurultayı talep etmek ve parti içi muhalif çizgisi nedeniyle başka pek çok partili gibi disiplin kuruluna verildi. İstanbul İl Disiplin kurulunun "İhraç " kararı sonrasında YDK ya başvurmadan CHP de istifa etti. (Takvim.com.tr / Özel)