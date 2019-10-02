4/D'li taşeron işçilere enflasyon, asgari ücret zammı gibi konular internette oldukça fazla bir şekilde araştırılıyor. Ayrıca ilave tediye ödemeleri de merak ediliyor. Bu bağlamda taşeron işçilere ilk 5 günlük ikramiye ödemesi Nisan ayında yapılmıştı. 4/D'li sürekli işçi kadrosuna geçen yani kamu kurumlarındaki taşeron işçiler ise 52 günlük ilave tediyelerinin (ikramiye) dördüncü ve son taksitini 13 Aralık'ta alacaklar. Fakat Belediye şirketlerine geçen işçilerin ayrıca ilave tediye ödemesi alma imkanları bulunmuyor. İlave tediye ödemesi, devlete bağlı kurum ve kuruluşlarda, İş Kanununa tabii olarak çalışan tüm kamu işçilerine ödenir. Kadroya geçen taşeron işçiler de bu kapsamda yer almaktadır.

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