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  • 03.10.2019 09:16
  • Son Güncelleme: 03.10.2019 09:16

İlave tediye ikramiye ödemesi ne kadar, ödeme tarihi! 4/D’li taşeron işçilere , mı var mı?

Taşeron şirketlerden belediye şirketlerine geçen işçilere ekim ayında toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre; 5 günlük ikramiye verilecek. Bu işçilere ilk 5 günlük ikramiye ödemesi nisan ayında yapılmıştı. 4/D'li sürekli işçi kadrosuna geçen yani kamu kurumlarındaki taşeron işçiler ise 52 günlük ilave tediyelerinin (ikramiye) dördüncü ve son taksitini 13 Aralık'ta alacaklar. İlave tediyelerin ödeme anına, her yıl Bakanlar Kurulunca karar verilir. Bakanlar Kurulu ilave tediye ödemelerini dört defada öder. İlave tediye işçinin bir ayda çalıştığı gün sayısı kadardır. Hafta tatilleri sayılmadığı için bir ayda çalışan sayısı 26 gün kabul edilir.

Kadrolu taşerona büyük müjde! İkramiye ve ek ödeme...

4/D'li taşeron işçilere enflasyon, asgari ücret zammı gibi konular internette oldukça fazla bir şekilde araştırılıyor. Ayrıca ilave tediye ödemeleri de merak ediliyor. Bu bağlamda taşeron işçilere ilk 5 günlük ikramiye ödemesi Nisan ayında yapılmıştı. 4/D'li sürekli işçi kadrosuna geçen yani kamu kurumlarındaki taşeron işçiler ise 52 günlük ilave tediyelerinin (ikramiye) dördüncü ve son taksitini 13 Aralık'ta alacaklar. Fakat Belediye şirketlerine geçen işçilerin ayrıca ilave tediye ödemesi alma imkanları bulunmuyor. İlave tediye ödemesi, devlete bağlı kurum ve kuruluşlarda, İş Kanununa tabii olarak çalışan tüm kamu işçilerine ödenir. Kadroya geçen taşeron işçiler de bu kapsamda yer almaktadır.

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