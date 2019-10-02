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  • 02.10.2019 12:01
  • Son Güncelleme: 02.10.2019 12:01

Büyük müjdesi! 4 dan faiz indirim kararı! Akbank, , Yapıkredi kredi faiz oranları!

Konut kredisi oranları vatandaşları sevindirmeye devam ediyor. Kamu ları başta olmak üzere özel bankalarda indirimlere deavm ediyor. Bu bağlamda 4 bankadan daha indirim kararı geldi. Akbank, , ve Yapıkredi kredi faiz oranlarını indirdi. Bankalardan peş peşe gelen faiz indirim açıklamalarıyla birlikte yüz binlerce kişi kredi faiz oranları hakkında araştırmalara başladı. Kullanıcıların konut kredisinde en çok talep ettiği tutar 125 bin TL, ortalama vade süresiyse 8,5 yıl oldu. Konut kredisi başvurusu yapanların yüzde 71’i evliyken, başvuruların yüzde 80’i erkekler tarafından yapılıyor. İşte Akbank, İş Bankası, Garanti Bankası Yapıkredi kredi faiz oranları ve tüm detaylar

Banka faiz oranları indirim müjdesi! 4 bankadan indirim kararı!

Banka faiz indirim müjdesi! 4 bankadan indirim kararı! Akbank, İş Bankası, Garanti Bankası Yapıkredi kredi faiz oranları! Kamu bankalarının ağustos başında konut kredisi faizlerini düşürmesiyle ipotekli konut satışları, Ağustos'ta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 168, temmuza göre yüzde 161,4 yükseldi. Kredi taleplerinde artış yaşanırken faiz indirimlerinin ardından konut ve araç sahibi olmak isteyen güncel kredi faizlerini araştırıyor. İşte Akbank, İş Bankası, Garanti Bankası ve Yapıkredi kredi faiz oranları... Kredi faizlerinde yaşanan indirimlerin ardından tüketiciler konut kredisine yöneldi. 2018 Ağustos'tan bu yana yüksek faiz oranları nedeniyle düşük seyreden konut kredisi talepleri 3 kat arttı. Konut kredisi, satın alınacak evin teminat altına alınması koşuluyla bankalar tarafından verilen bir kredi türü. Kredinin vadesi genellikle sabit faiz oranlarıyla 5 ila 30 yıl arasında değişebiliyor.

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