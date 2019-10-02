Banka faiz indirim müjdesi! 4 bankadan indirim kararı! Akbank, İş Bankası, Garanti Bankası Yapıkredi kredi faiz oranları! Kamu bankalarının ağustos başında konut kredisi faizlerini düşürmesiyle ipotekli konut satışları, Ağustos'ta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 168, temmuza göre yüzde 161,4 yükseldi. Kredi taleplerinde artış yaşanırken faiz indirimlerinin ardından konut ve araç sahibi olmak isteyen güncel kredi faizlerini araştırıyor. İşte Akbank, İş Bankası, Garanti Bankası ve Yapıkredi kredi faiz oranları... Kredi faizlerinde yaşanan indirimlerin ardından tüketiciler konut kredisine yöneldi. 2018 Ağustos'tan bu yana yüksek faiz oranları nedeniyle düşük seyreden konut kredisi talepleri 3 kat arttı. Konut kredisi, satın alınacak evin teminat altına alınması koşuluyla bankalar tarafından verilen bir kredi türü. Kredinin vadesi genellikle sabit faiz oranlarıyla 5 ila 30 yıl arasında değişebiliyor.

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