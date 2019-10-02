Taşeron şirketlerden belediye şirketlerine geçen işçilere ekim ayında toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre; 5 günlük ikramiye verilecek. Bu işçilere ilk 5 günlük ikramiye ödemesi nisan ayında yapılmıştı. 4/D'li sürekli işçi kadrosuna geçen yani kamu kurumlarındaki taşeron işçiler ise 52 günlük ilave tediyelerinin (ikramiye) dördüncü ve son taksitini 13 Aralık'ta alacaklar. İlave tediyelerin ödeme zamanına, her yıl Bakanlar Kurulunca karar verilir. Bakanlar Kurulu ilave tediye ödemelerini dört defada öder. İlave tediye işçinin bir ayda çalıştığı gün sayısı kadardır. Hafta tatilleri sayılmadığı için bir ayda çalışan sayısı 26 gün kabul edilir. İlave tediye işçinin 26 günlük ücreti üzerinden hesaplanır. Peki 4/D'li taşeron işçilere enflasyon, asgari ücret zammı var mı?

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ