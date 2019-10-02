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  • 02.10.2019 10:32
  • Son Güncelleme: 02.10.2019 10:32

2019 Eylül oranı açıklandı mı? İşte enflasyon beklentisi! ?

Eylül ayı rakamları oldukça merak ediliyor. Bu anlamda tahmin anketi açıklandı. toplantı özetinde, "Eylül ayında bir önceki yıldan gelen yüksek baz etkisinin de katkısıyla enflasyonda belirgin bir düşüş kaydedilecektir." denildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özetinde, eylül ayında bir önceki yıldan gelen yüksek baz etkisinin de katkısıyla enflasyonda belirgin bir düşüş kaydedileceği belirtildi. Bu arada enflasyonu hesaplamak resmi istatistik kurumları açısından oldukça zor olmakla birlikte, temsili bazı mallardan bir sepet oluşturularak hesaplama gerçekleştirilir. İşte enflasyon beklenti oranı

İşte TEFE TÜFE Eylül ayı enflasyon beklentisi!

TEFE TÜFE Eylül ayı enflasyon beklentisi merak ediliyor. Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Eylül enflasyon oranı 3 Ekim tarihinde açıklanacak. Kurulun 12 Eylül'de gerçekleştirdiği PPK toplantısına ilişkin yayımlanan özette, ağustos ayında yüzde 0,86 arttığı, yıllık enflasyonun 1,64 puan düşerek yüzde 15,01'e gerilediği anımsatıldı. Enflasyondaki düşüşte büyük ölçüde temel mal ve enerji gruplarının belirleyici olduğu, gıda yıllık enflasyonundaki yavaşlama eğiliminin sürdüğü ifade edilen özette, Türk lirasındaki istikrarın yanı sıra enflasyon beklentilerindeki iyileşme, emtia fiyatları ve iç talep koşullarının seyrinin çekirdek enflasyon göstergelerinin yıllık enflasyonundaki düşüşü desteklediği kaydedildi.

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