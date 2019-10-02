Konut kredisi kullanarak ev sahibi olmak isteyen birçok vatandaş, 2 Ekim tarihli güncel konut kredisi bilgilerini sorgulamaya başladı. Konut kredisi faiz oranları arasından en uygun olanını tercih etmek isteyen tüketiciler, 0,79'dan başlayan faiz oranlarından yararlanabilecek. İşte, kamu bankaları arasından en uygun konut kredisi faiz oranı veren kurumlar. Konut kredisi, satın alınacak evin teminat altına alınması koşuluyla bankalar tarafından verilen bir kredi türü. Kredinin vadesi genellikle sabit faiz oranlarıyla 5 ila 30 yıl arasında değişebiliyor. Konut kredisine başvurmak için satın almak istediğiniz konuta karar verdikten sonra kredi imkanları sunan bankaları araştırmanız gerekir. Vatandaşın kolayca kira öder gibi ev sahibi olmasını sağlayan konut kredilerindeki güncel kredi faiz oranları için indirim uygulanması, anında gayrimenkul sektörüne olumlu şekilde yansıdı.

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