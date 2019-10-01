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  • 02.10.2019 09:04
  • Son Güncelleme: 02.10.2019 09:04

SSK ve 'dan ne kadar emekli maaşı alırım? 4A-4B-4C SSK, SGK, Bağkur !

Yakın zamanda emekli olacak vatandaşlar ne kadar emekli maaşı alabileceklerini merak ediyor. Emeklilik için gerekli şartları yerine getirenler e-Devlet üzerinden emeklilikleri onaylanır onaylanmaz maaş ile ilgili bilgilerini görüntüleyebilecekler. 3 farklı sigorta kapsamında emekli maaş hesaplamaları farklı yollardan yapılıyor. Peki, 4A, 4B ve 4C nasıl yapılır? 2019 emekli maaşı ne kadar oldu? Emekli maaşı sorgulama işlemleri nasıl yapılır? Emekli maaşınız çalıştığınız süre, ödediğiniz prim miktarı gibi pek çok spesifik kritere göre hesaplanmakta. E-Devlet portalından ne sorgulaması yapmak istiyorsanız, e-Devlet kimlik doğrulaması yapın

SGK'dan kaç para emekli maaşı alırım? İşte hesaplama

Çalışanların en büyük hayali emekli olduktan sonra yüksek bir emekli maaşı alabilmektir. Bu bağlamda 4A-4B-4C SSK, SGK ve Bağkur çalışanları bazı özel şartları yerine getirirse yüksek emekli maaşı alabilirler. Sosyal Güvenlik Kurumu, her sigorta koluna ve hizmete başlama tarihine göre değişkenlik gösteren, emeklilik koşulları uygulamaktadır. Bu yüzden de herkesin emekli olabileceği koşullar ve tarihler değişkenlik göstermektedir. Peki, emekli maaşı ne kadar oldu? 4A, 4B ve 4C emekli maaşı hesaplama ve sorgulama nasıl yapılır? İşte konu ile ilgili merak edilenler.... http://e.sgk.gov.tr adresine giriş yapın ve ardından 'vatandaş' sekmesine tıklayın.

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HaberlerEkonomi HaberleriSSK ve SGK'dan ne kadar emekli maaşı alırım? 4A-4B-4C SSK, SGK, Bağkur emekli maaşı hesaplama!
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