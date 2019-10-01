Çalışanların en büyük hayali emekli olduktan sonra yüksek bir emekli maaşı alabilmektir. Bu bağlamda 4A-4B-4C SSK, SGK ve Bağkur çalışanları bazı özel şartları yerine getirirse yüksek emekli maaşı alabilirler. Sosyal Güvenlik Kurumu, her sigorta koluna ve hizmete başlama tarihine göre değişkenlik gösteren, emeklilik koşulları uygulamaktadır. Bu yüzden de herkesin emekli olabileceği koşullar ve tarihler değişkenlik göstermektedir. Peki, emekli maaşı ne kadar oldu? 4A, 4B ve 4C emekli maaşı hesaplama ve sorgulama nasıl yapılır? İşte konu ile ilgili merak edilenler.... http://e.sgk.gov.tr adresine giriş yapın ve ardından 'vatandaş' sekmesine tıklayın.

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