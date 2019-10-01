Konut kredisine indirim müjdesi

Merkez Bankası'nın faiz indiriminin ardından elini taşın altına koyarak konut kredisinde faizi yüzde 0.99'a çeken kamu bankalarından vatandaşa bir müjde daha geldi. Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank, konut kredisi faizlerinde Ağustos'ta gerçekleştirilen indirimden önce kredi kullanan ve mevcut kredi bakiyesi 500 bin liranın altında olan müşterilerine, kredilerini aylık yüzde 0.99 faiz oranıyla yenileme imkanı sağlayacak.
BAŞVURU GEREKİYOR
3 bankadan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Yapılan faiz indiriminden faydalanmak isteyen müşterilerin, ilgili banka şubelerine başvurması gerekmekte olup 500 bin liranın altında kredi borcu olanların aylık yüzde 0.99 oranından, 500 bin lira üzerinde borcu bulunanların ise bankaların bu tutar için uyguladığı cari faiz oranlarından kredileri yenilenebilecektir."
BAŞVURU GEREKİYOR
3 bankadan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Yapılan faiz indiriminden faydalanmak isteyen müşterilerin, ilgili banka şubelerine başvurması gerekmekte olup 500 bin liranın altında kredi borcu olanların aylık yüzde 0.99 oranından, 500 bin lira üzerinde borcu bulunanların ise bankaların bu tutar için uyguladığı cari faiz oranlarından kredileri yenilenebilecektir."
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