Kısa bir süre önce hükümet kanadında emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili görevlendirmenin yapılmasının ardından EYT'lilere emeklilik için umut ışığı doğmuştu. Uzun yıllardır hükümete seslerini duyurmaya çalışan 6 milyonu aşkın kamuoyunda EYT'liler olarak bilinen emeklilikte yaşa takılanlar, bu

son gelişmelerin ardından emeklilik şansına sahip olabilecek. Devlet kademesinde görevlendirme yapılmış olsa da TBMM'nin tatilde olması, sürecin biraz sürüncemede kalmasına neden olmuştu. Ancak 1 Ekim 2019 yani bugün itibariyle TBMM'de yeni yasama yılı başlayacağından EYT yasası ile ilgili görüşmelerinde en kısa sürede başlayacağı tahmin ediliyor.

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Milyonlarca EYT'linin en çok araştırdığı konularda EYT yasası çıkacak mı? Sorusu için şimdiden kesin yargılı söylemlerden kaçınılması uzmanların tavsiyesi. Çünkü devlet nezdinde görevlendirmeler yapılmış olsa da ortaya çıkartılacak rapor ve çözüm yöntemleri TBMM'de komisyonlar tarafından

görüşülecek, Meclis onayından geçecek ve Cumhurbaşkanı'nın önüne gelecek. Cumhurbaşkanı tarafından da onaylanması durumunda Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe alınacak. Ancak Türkiye'de 6 milyonu aşkın emeklilik yaşa takılan vatandaş bulunuyor. Bu tablo ani şekilde

emeklilik haklarının bu 6 milyonu aşkın vatandaşa tanınması durumunda ciddi mali bir yükün oluşmasına neden olacak. Bu nedenle tüm EYT'liler için aniden, birlikte emeklilik hakkı tanınması gibi bir çözüm doğal olarak beklenmiyor. Yine de TBMM'de görüşülecek EYT yasasının farklı koşullarla

çıkacağı öngörülüyor.

EYT Yasası Kimleri Kapsıyor?

TBMM'nin açılmasıyla birlikte her an gündeme gelmesi beklenen EYT kanununun kimleri kapsadığı ise ayrıca merak ediliyor. EYT yasası 8 Eylül 1999 tarihi öncesindeki sigorta girişi bulunan vatandaşları kapsamına alacak. Çünkü SGK yasasında 8 Eylül 1999 yılında köklü değişiklik gerçekleştirilmiş ve emeklilikte yaş sınırlaması getirilmişti. Buna göre kadınlar 58, erkekler ise 60 yaş şeklinde emeklilik yaşı sınırlamasına tabi tutulmuştu. Bu yüzden bu tarihten önce sigorta girişi bulunan kişiler EYT yasası kapsamında bulunurken, sonrasında sigorta girişi bulunanlar bu kanun kapsamı dışında kalacak.

 EYT yasasının öngörülen ilk maddesine göre 50 yaşını doldurmuş ve 3600 günü tamamlamış kadınlar, 55 yaşını doldurmuş ve 3600 günü tamamlamış erkekler bu yasa kapsamında bulunacak. Ancak bu TBMM'de komisyonda görüşülmesi öngörülen ilk EYT çözümlerinden ilkini oluşturuyor.

 EYT son dakika gelişmelerine göre ikinci ve üçüncü EYT çözüm yöntemleri de Meclis komisyonlarında görüşülecek. Buna göre emeklilik koşullarından yaş sınırı tamamen devre dışı bırakılması ikinci çözüm yöntemi olarak sunuluyor. Yani çalışma hizmeti ve çalışma süresi koşullarını sağlayan emeklilik haklarına kavuşabilecek. Eğer bu çözüm yönteminde karar kılınırsa 1994 yılından sonra sigorta girişi olan erkeklerin EYT yasasından faydalanabilmeleri mümkün olmayacak.

 Üçüncü EYT çözüm yöntemi ise 8 Eylül 1999 tarihinden önce işe başlamış olan kişilerin, 5000 gün çalışma ve diğer emeklilik koşullarını sağlamaları halinde emeklilik haklarını alabilmeleri şeklindedir. Eğer TBMM'de bu EYT çözüm yöntemi kabul edilirse, tüm EYT'lilerin bu yasadan

faydalanarak, emekliliklerini alabilmeleri için kapsamının 9 Eylül 2024 yılına kadar uzatılması gerekecek. Bu üç çözüm yöntemi dışında TBMM komisyonunda taraflar farklı görüş ve fikirleri belirteceğinden önemli değişiklikler olacağı muhakkak.

EYT Yasası Sonrası Ne Zaman Emekli Olunabilecek?

TBMM'de en hızlı şekilde görüşmelerin tamamlanması ve oylamaların yapılmasından sonra EYT kanunu çıkartılsa bile EYT'lilerin bu kanun ile kendisine haklardan faydalanabilmesi en azından 2 ya da 3 ay kadar bir süreyi beklemeleri gerekecek. Buna göre EYT yasası resmi olarak kabul edilirse EYT'liler 2020 yılı içerisinde emekliliklerini alabilme şansına sahip olabilecek.

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