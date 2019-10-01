Yakın zamanda emekli olacak vatandaşlar ne kadar emekli maaşı alabileceklerini merak ediyor. Emeklilik için gerekli şartları yerine getirenler e-Devlet üzerinden emeklilikleri onaylanır onaylanmaz maaş ile ilgili bilgilerini görüntüleyebilecekler. 3 farklı sigorta kapsamında emekli maaş hesaplamaları farklı yollardan yapılıyor. Peki, 4A, 4B ve 4C emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır? 2019 emekli maaşı ne kadar oldu? Emekli maaşı sorgulama işlemleri nasıl yapılır? Emekli maaşınız çalıştığınız süre, ödediğiniz prim miktarı gibi pek çok spesifik kritere göre hesaplanmakta. E-Devlet portalından ne zaman emekli olabilirim sorgulaması yapmak istiyorsanız, e-Devlet kimlik doğrulaması yapmanız gerekiyor. E-Devlet Kapısı portalından SGK ne zaman emekli olabilirim sorgulaması için sırasıyla aşağıdaki adımları izlemeniz gerekiyor.

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SGK İLE EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

http://e.sgk.gov.tr adresine giriş yapın ve ardından 'vatandaş' sekmesine tıklayın. Burada ekrana gelen sayfada "Emekli Aylığı ve İkramiye Hesaplama" kısmını gelin ve hangi sigorta koluna bağlı çalışıyorsanız ilgili ekrandan sorgulama yapın.

Ancak sorgulama yapmak için 3600 gün sigortalılık süresini doldurmuş olmanız gerekiyor.

4A EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

4B EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

4C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ

EMEKLİ MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Emekli maaşı sorgulayabilmek için öncelikle e-Devlet şifrenizin olması gerekiyor. e-Devlet şifreniz yoksa şifreyi PTT üzerinden alabilirsiniz.

Daha sonra aram kısmına 4A emekli aylık bilgisi, 4B emekli aylık bilgisi ya da 4C yazarak kısa yoldan ulaşabilirsiniz. Listede aylık bilgisi kısmına tıkladıktan sonra açılan sayfada aylık gelir bilginize detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Bu sayfada aylık kesintiler de görüntüleyebilirsiniz.

4A EMEKLİ AYLIĞI HESAPLAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Emekli maaşı hesaplama 4A yani eski ismiyle SSK için e-SGK sistemi üzerinden yapılabilmektedir. Bu sorgulamanın yapılabilmesi için izlenmesi gereken adımlar şu şekilde sıralanabilmektedir;

https://uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/servlet adresine giriş yapılması gerekmektedir.

Açılan sayfada girilmesi gereken bilgiler doldurulduktan sonra 'Sorgula' seçeneğine tıklanmalıdır.

Doldurulması gereken bilgiler;

C kimlik numarası

SSK sicil numarası

Baba adı

Nüfus il

Doğum tarihi

4B EMEKLİ AYLIĞI HESAPLAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Yeni ismiyle 4B, eski ismiyle BAĞ-KUR olan sosyal güvenlik statüsü için emekli maaşı hesaplama işlemleri online olarak E-Devlet sistemi üzerinden yapılabilmektedir. 4B için ne kadar emekli maaşı alırım E-Devlet sorgulaması için izlenmesi gereken adımlar şu şekildedir;

Sorgulama ve hesaplama işlemi için öncelikle https://www.turkiye.gov.tr/4b-emekli-aylik-hesaplama adresine giriş yapmanız gerekmektedir.

Adrese giriş yaptığınızda açılan sayfada 'Kimliğimi Şimdi Doğrula' seçeneğini tıklamalısınız.

Tıklama işleminden sonra E-Devlet kapısının kimlik doğrulama sayfasına yönlendirileceksiniz.

Kimlik doğrulama işlemi için E-Devlet şifresi ve T.C kimlik numaranızı kullanmanız gerekmektedir. E-Devlet şifreniz yoksa PTT şubelerinden alabilir ya da alternatif kimlik doğrulama seçeneklerini kullanabilirsiniz. Alternatif kimlik doğrulama seçenekleri şu şekilde sıralanabilmektedir;

Mobil imza ile kimlik doğrulama

Elektronik imza ile kimlik doğrulama

İnternet bankacılığı aracılığı ile kimlik doğrulama seçenekleri kullanılabilmektedir.

Kimlik doğrulama işlemini tamamladığınızda açılan sayfada dikkat etmeniz gerekenlerin yazılı olduğu bir metin göreceksiniz.

Bu metinde sizin sistemde kayıtlı olan 4B bilgilerinize göre hesaplama yapılacağı ve hesaplamanın yaklaşık olarak yapılacağı hakkında bilgilendirme yapılmaktadır.

Bilgilendirme metninin hemen altında 'Kurumu' yazan bir seçenek göreceksiniz. Esnaf ya da Tarım yazan seçeneklerden birini seçerek aşağıda yer alan Sorgula butonuna tıklamanız yeterlidir.

Emekli maaşınızın ne kadar olacağı ile ilgili sorgulama otomatik olarak yapılacak ve görüntülenecektir.

4C (EMEKLİ SANDIĞI) EMEKLİ AYLIĞI HESAPLAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Memur emekli maaşı hesaplama işlemi E-Devlet kapısı üzerinden yapılabilmektedir. Kamu çalışanları için yapılacak olan emekli maaşı hesaplamalarında birçok değişken olduğu hesaplamaların yapılması kişiye özel değişmektedir. 4C emekli maaşım ne kadar öğrenmek istiyorum ya da ne kadar olacak öğrenmek istiyorum diyorsanız izlemeniz gereken adımlar şu şekilde sıralanabilmektedir;

Öncelikle https://uyg.sgk.gov.tr/IkramiyeMaasHesapla4c/Welcome.do adresine giriş yapılması gerekmektedir.

Açılan sayfada bazı bilgilerin doldurulması gerekmektedir. Bu bilgiler;

Derece (1'den 15'e kadar)

Kademe (1'den 9'a kadar)

Ek gösterge

Makam+ Temsil+ Görev Tazminat Göstergesi

Hizmet Yılı

Hizmet Ayı

Kıdem Yılı

İkramiye Yılı

Aylık Tarihi

Pay/Payda

Kademeli Tazminat Ek Gösterge

Tüm bilgiler uygun şekilde doldurulduktan sonra Hesapla butonuna tıklanması gerekmektedir.

EMEKLİ MAAŞI NASIL NEYE GÖRE HESAPLANIYOR?

Emekli maaşınız çalıştığınız süre, ödediğiniz prim miktarı gibi pek çok spesifik kritere göre hesaplanmakta. Uzun süre çalışan ve yüksek prim ödeyen sigortalıların görece daha fazla maaş aldığını gözlemlemekteyiz. Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon farkına göre yılda iki kez zamlanan emekli maaşları hak sahibinin istediği herhangi bir banka şubesine yatırılabiliyor.

E-Devlet Ne Zaman Emekli Olabilirim Sorgulama Nasıl Yapılır?

E-Devlet portalından ne zaman emekli olabilirim sorgulaması yapmak istiyorsanız, e-Devlet kimlik doğrulaması yapmanız gerekiyor. E-Devlet Kapısı portalından SGK ne zaman emekli olabilirim sorgulaması için sırasıyla aşağıdaki adımları izlemeniz gerekiyor.

 E-Devlet Kapısı portalı "turkiye.gov.tr" resmi adresine tarayıcınızdan giriş yapın.

 E-Devlet portalında sağ üst kısımda bulunan "Giriş Yap" seçeneğine tıklayın.

 E-Devlet giriş ekranında ise "mobil imza", "e-imza", "e-Devlet", "T.C. kimlik kartı" ve "internet bankacılığı" ile giriş seçeneklerinden birisini kullanarak, kimlik doğrulaması yapın.

 Kimlik doğrulaması yaptığınız e-Devlet Kapısı portalı ana sayfasındaki "Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim" yazılı beyaz kutucuğa "Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olabilirim"

yazın ve sonundaki arama tuşuna basın.

 Arama sonuçlarında ilk sırada bulunan SGK'nın "Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olabilirim" uygulamasına tıklayın.

 Açılan SGK uygulama ekranında "Sigorta Kolu" ve "Hizmete Başlama Tarihi" bilgilerinizi girin.

 Son olarak "Sorgula" seçeneğine tıklayın. Bu işlemleri yaparak, sadece dakikalar içerisinde emekliliğine ne kadar kaldığını ve normal şartlarda

ne zaman emekli olabileceğinizi öğrenin.

SGK Erken Emeklilik Fırsatları Neler?

Sosyal Güvenlik Kurumu, her sigorta koluna ve hizmete başlama tarihine göre değişkenlik gösteren, emeklilik koşulları uygulamaktadır. Bu yüzden de herkesin emekli olabileceği koşullar ve tarihler değişkenlik göstermektedir. Bununla birlikte SGK tarafından bazı özel koşullardan faydalanarak,

emeklilik tarihini önce çıkma şansı da sunuluyor. Erken emeklilik fırsatı olarak değerlendirilen bu koşullar ise;

 Doğum borçlanması,

 Yurtdışı borçlanması,

 Askerlik borçlanması,

Şeklindedir. Doğum, askerlik ve yurtdışı borçlanması yaparak, borçlanılan süre kadar emeklilik tarihini öne çekebilirsiniz. Ancak SGK borçlanma hakkından yararlanabilmek için her bir borçlanma türü için belirlenmiş olan kriterleri yerine getirmiş olmanız gerekiyor.

 Askerlik borçlanması için T.C. vatandaşı olarak zorunlu askerlik görevinizi icra etmiş

olmalısınız.

 Doğum borçlanması için sigortalı olarak çalışıyor olmanız ve çalışırken doğum yapmış olmanız gerekmektedir(En fazla 3 çocuk için 2'şer yıl).

 Yurtdışı borçlanması için Türkiye' de yurtdışında borçlanma olarak gösterilecek süreler içerisinde sigortalı olarak çalışmıyor olmanız gerekmektedir. Şeklinde temel koşulları bulunmaktadır. Bunun dışındaki diğer borçlanma koşullarına uygunluğunuzu da SGK aracılığı ile sorgulatmanız gerekiyor. 3 farklı erken emeklilik fırsatı için belirlenmiş olan koşullara uygun olmanız durumunda SGK normal şartlarda ne zaman emekli olabilirim sorgulamanızda çıkan emeklilik tarihlerinizi, borçlanma süreleriniz ne kadar geriye çekebilirsiniz. Böylelikle önemli seviyede erken emeklilik fırsatından yararlanarak, her zaman hayalini kurduğunuz yüksek yaşam standartlarına sahip olan emekliliğinize standart emeklilik koşullarında kavuşabilirsiniz.