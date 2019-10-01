Kıdem tazminatı için işten çıkış şekliniz önemli. Belli durumlarda kendi ayrılan da, işten çıkartılan da alabiliyor. Yasalarımıza göre kıdem tazminatı almak için en az 1 yıl çalışmış olmak ve kendi istek ve kusuru dışında işten çıkartılmak gerekiyor. Ancak bazı istisnalar da bulunuyor. Peki bu istisnalar neler? Hangi şartlarda çalışan kıdem tazminatını alabiliyor? İşte çalışanlara tazminat rehberi... Sigortalı çalışanların bir güvencesi olan kıdem tazminatı öncelikle iş yerinde kesintisiz olarak bir yıl çalışmış olan işçileri kapsamaktadır. Biraz daha ayrıntıya girecek olursak; 4857 sayılı İş Kanunu'na göre işçinin işten çıkarılması durumunda, işveren tarafından çalışana ödenmesi zorunlu olan tazminattır.

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