EYT son dakika haberi: Emeklilikte yaşa takılanlar, EYT ne zaman çıkacak, EYT çıkarsa ne zaman emekli olunacak, EYT ne zaman Meclis'e sunulacak? EYT raporu son durum gelişmesi var mı? EYT için önerilen üç model nedir? EYT emeklilik konusunda Meclis'e sunulan teklif maddeleri ne, EYT yasasına göre kim ne zaman emekli olacak? 1999 öncesi sigortalı olanlar EYT ile emekli olacak mı? gibi sorular milyonlarca EYT mağduru vatandaşın yanında EYT mağduru olmayıp emeklilik prim gün sayısı, emeklilik yaş suresini ve emeklilik yılını merak eden vatandaşlar tarafından sorgulanmakta. EYT'liler erken yaşta emeklilik yasasının çıkması için taleplerini yüksek sesle dile getiriyor ve seçim öncesinde de siyaset gündemine taşımışlardı. Bu bağlamda Başkan Erdoğan EYT için harekete geçti.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ NE ZAMAN AÇILACAK?

Meclis'te, yeni yasama açılış töreni saat 14.00'te TBMM Atatürk Anıtı'na çelenk konulması ile başlayacak. Özel gündemle toplanacak olan Meclis Genel Kurulu, saat 15.00'te açılacak.

BAŞKAN ERDOĞAN EYT İÇİN HAREKETE GEÇTİ

EYT'liler erken yaşta emeklilik yasasının çıkması için taleplerini yüksek sesle dile getiriyor ve seçim öncesinde de siyaset gündemine taşımışlardı. Ancak bekledikleri açıklama geçtiğimiz günlerde geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT için harekete geçti.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusunda yeni bir gelişme yaşandı. NTV yayınında konuşan TOBB ETÜ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç, EYT konusunda bir formül üretilmesi için harekete geçildiğini duyurdu. Kılıç şunları söyledi: "Son dönemde bir gelişme oldu. Cumhurbaşkanımız, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Vedat Bilgin' görevlendirdi. EYT'lerin düşüncelerini alacak, SGK ile görüşecek. Geçenlerde kendisiyle konuştum. 'Bu konuda bir formül üreteceğiz, üzerinde çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımızın talimatı var' dedi. Bir parça umutlandım. Somut bir adım atılmış oldu. Umarım karşılıklı görüşmelerle bu iş bir noktaya gelir, çözüme ulaşır. Bu mağduriyetin giderilmesi gerekiyor."

EYT İÇİN MECLİS'E TEKLİF VERİLDİ

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu'ndan gelecek habere kilitlenmişken bir son dakika EYT haberi daha geldi. Milyonlarca kişinin ana gündem maddesi olan EYT ile ilgili Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Sosyal Güvenlik Komisyonu Başkanı Ali Duman TBMM'ye sunulan yasa tekliflerine bakıldığında üç farklı yöntemin öne çıktığına dikkat çekti. TBM Ali Duman, son bir yıl içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yararına 20 dolayında yasa teklifi verildiğini ve tekliflerde üç farklı emeklilik yönteminin yer aldığına dikkat çekti. TBMM'ye sunulan yasa teklifleri incelendiğinde üç farklı yöntemin belirginleştiğini belirten Duman hangi teklif yasalaşırsa, kimleri ne şekilde etkileyeceğini de açıkladı.

EYT İÇİN 3 TEKLİF NEDİR?

-Kadın için 50, erkek için 55 yaşını doldurmuş ve en az 3,600 gün hizmeti bulunan çalışanları dikkate almaktadır. Şayet bu teklif 2019 yılı içinde kabul edilirse, 1969 yılı ve öncesinde doğan 3,600 günlük (10 yıl) hizmeti bulunan kadınlar ile 1964 yılı ve öncesinde doğmuş ve yine 3,600 gün hizmeti olan erkek çalışanları kapsamış olacak

-Çalışma süresini tamamlamış olmak, yani ilk giriş tarihinin üzerinden kadınlarda 20 yıl, erkeklerde ise 25 yılın geçmiş olması. Yaş Haddini tamamlamış olmak yani kadınlarda 40-58 yaş, erkeklerde ise 44-60 yaş arasında bulunmak yeterli olacak.

-08.09.1999 ve öncesinde ilk kez SGK kapsamında çalışmaya başlayan herkesin kadın ya da erkek çalışan ayrımı yapılmadan 5,000 günlük hizmet ile emekli olması gerçekleşebilecek. Böylelikle EYT kabul edilen herkesi kapsamış olacak.

EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

EYT kanunun çıkıp, çıkmayacağı ve çıkacaksa bunun ne zaman olacağı 1 Ekim'den sonra TBMM'de görüşülmesi halinde netlik kazanacak. EYT kanunun Meclis'te görüşülmesi ve Cumhurbaşkanı tarafından onaylanması durumunda 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı girişi bulunan kişileri kapsayacağı belirtiliyor. 1999'da yürürlüğe alınan 4447 sayılı Kanun ile emeklilik yaşı kadın sigortalılıklarda 58, erkek sigortalılarda ise 60 olarak belirlenmişti. Emeklilik için prim gün sayısı da 7 bine çıkartılmıştı. Bu yüzden de EYT kanunu çıkarsa 8 Eylül 1999 öncesinde işe başlayan sigortalılar, kanunun kapsamında bulunacak.

FİNLANDİYA MODELİ

Finlandiya ve Almanya'da emeklilik yaşı 65-67 arasında, Türkiye'de 2008 sonrasında yaş erkekte 61, kadında 58. Finlandiya'da geliştirilen sisteme göre, emekliliğine kısa bir süre kalan bireylere alınacak maaş için her yıl yüzde 2 daha az maaş ödeniyor. Zaman zaman bu uygulamanın EYT'lilere uyarlanmasıyla ilgili tartışmalar gündeme gelmişti.

EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILMAK NE DEMEK?

E-devlet platformunda (turkiye.gov.tr) 4A, 4B veya 4C hizmet dökümünüzdeki bilgilere göre "normal şartlarda ne zaman emekli olurum?" aracı iş gününüzü ve emekli olabileceğiniz yılı gösterir. Söz konusu araçta iş gününüzün emekli olabileceğiniz yaştan önce biteceğini görebilirsiniz. İşte emeklilikte yaşa takılmak buna deniyor. Yani emekli olmak için gerekli asgari iş gününü tamamladıktan sonra yasaya göre emekli olabileceğiniz yaşı beklemeniz gerekiyor.

EMEKLİLİKTE YAŞA TAKINLAR NE İSTİYOR?

Seslerini duyurmaya çalışan EYT'ler düzenledikleri online imza kampanyası ile özellikle erken emeklilik istemedikleriniz, 1999 yılında çıkan 4477 sayılı yasanın geriye doğru işletilmesi nedeniyle mahrum kaldıklarını belirttikleri haklarını geri istediklerini ifade ediyorlar. 19 Kasım 2018 itibari ile EYT online imza kampanyasına 70 binden kişi imza verdi.

TÜRKİYE'DE EMEKLİLİK YAŞI KAÇTIR?

Geçtiğimiz yıllar içinde emekli olabilmek için şart koşulan prim miktarı artırılmış ve emeklilik yaşı da ileri çekilmiştir. Peki şu an emeklilik yaşı kaçtır? İş gününü dolduranlar emekli olmak için kaç yaşına kadar beklemek durumundalar?

Türkiye'de sosyal güvenlikle ilgili değişen kanunlar nedeniyle şu an herkes için emeklilik şartları aynı değil. Emekli olacağınız yaş sigortalı olarak çalışmaya başladığınız tarihe ve cinsiyetinize göre farklılık gösteriyor:

ERKEN EMEKLİLİK

Bu sigorta kurumlarının amaçları aynı olsa da gerek işleyişlerinden gerek ücretlerinden oldukça aralarında ayrılmaktadır. En çok bilinen sigorta kurumları SSK ve Bağ-Kur' dur bu iki sigorta kurumları kişinin emekli olabilmesi için oldukça çok imkan sağlar ve kişi adına geleceğe yatırım yapar. Ancak SSK ' lı olmak isteyen bir kişinin bir kurum ya da kuruluşta işe başlaması ve iş verenini kendi adına bu primlerinin ödemesi gerekmektedir. Kişi bu şekilde hizmet yılını doldurarak emekli olabilir. Bağ-Kur ise kişi öncelikle bir kurum ya da kuruluş açmalıdır. Ve burada hizmet vermeye başladıktan sonra kendi adına yatırdığı primlerle emekli olabilme imkanı kazanır. Bu kurulardan erken emekli olabilmek için ise ortak bir kriterleri vardır. Bu kriter ise kişinin bir an önce sigortasının başlatılmış olması gerekmektedir. İş hayatına ne kadar erken atılırsa kişi o kadar erken emekli olabilme imkanına sahip olabilir.

Emeklilik yaşı 1 Ocak 2036 itibariyle her 2 yılda 1 yaş yükselecek. Kadınlarda 58, erkeklerde ise 60 olan emeklilik yaşı çalıştıkları statüde emeklilik için gerekli olan prim gününü doldurdukları tarihteki yaş şartına bağlı olarak belli olacak