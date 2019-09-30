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Polis olmanın şartları değişiyor

Emniyet Teşkilat Sağlık Şartları Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı. Buna göre; öğrenci adayları A dilim sağlık şartlarına uymak zorunda olacak. Yapılan bir diğer düzenleme ise psikiyatrik hastalığı olanlar memur olarak Emniyet'te görev alamayacak.

Polis olmanın şartları değişiyor
Emniyet Teşkilat Sağlık Şartları Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı. Buna göre; öğrenci adayları A dilim sağlık şartlarına uymak zorunda olacak. Yapılan bir diğer düzenleme ise psikiyatrik hastalığı olanlar memur olarak Emniyet'te görev alamayacak. Emniyet hizmetleri sınıfından ayrıldıktan sonra geri dönüşlerde, A-B-C dilimi şartları aranacak. D dilimi şartlarını taşıyanlar ise bu sınıfa atanamayacak.

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