Kamu bankaları Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank yaptıkları faiz indirimlerinin ardından, daha yüksek faizlerle konut kredisi kullanmış olan müşterilerinin kredilerini yapılandıracaklarını açıkladılar. Kamu bankaları mevcut konut kredisi olan müşterilerine yapılandırma kolaylığı getirdi. 500 bin lira krediye kadar yüzde 0.99 oran üzerinden krediler yapılandırılabilecek. Yapılandırma faiz oranları, güncel faiz oranlarından farklı olduğu için bankanızdan yapılandırma faiz oranının yüzde kaç olduğunu öğrenmeniz gerekir.. Eğer bankanın sunduğu yeni faiz oranı, sizin ödemekte olduğunuz kredinin koşullarından daha cazipse yeni faiz oranına göre kalan borcunuz yeniden vadelendirilir.. İşte kredi yapılandırma şartları ve hesaplama işlemleri

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60 AY VADE İÇİN

70 bin lira kredi

Faiz oranı yüzde 0.99

Taksit tutarı 1552 lira

Yıllık maliyet yüzde 13.31

80 bin lira kredi

Faiz oranı yüzde 0.99

Taksit tutarı 1774 lira

Yıllık maliyet yüzde 13.24



60 AY VADE İÇİN

90 bin lira kredi

Faiz oranı yüzde 0.99

Taksit tutarı 1996 lira

Yıllık maliyet yüzde 13.19

100 bin lira kredi

Faiz oranı yüzde 0.99

Taksit tutarı 2218 lira

Yıllık maliyet yüzde 13.16

60 AY VADE İÇİN

110 bin lira kredi

Faiz oranı yüzde 0.99

Taksit tutarı 2440 lira

Yıllık maliyet yüzde 13.12

120 bin lira kredi

Faiz oranı yüzde 0.99

Taksit tutarı 2662 lira

Yıllık maliyet yüzde 13.09

60 AY VADE İÇİN

130 bin lira kredi

Faiz oranı yüzde 0.99

Taksit tutarı 2883 lira

Yıllık maliyet yüzde 13.07

140 bin lira kredi

Faiz oranı yüzde 0.99

Taksit tutarı 3105 lira

Yıllık maliyet yüzde 13.05

60 AY VADE İÇİN

150 bin lira kredi

Faiz oranı yüzde 0.99

Taksit tutarı 3327 lira

Yıllık maliyet yüzde 13.03

175 bin lira kredi

Faiz oranı yüzde 0.99

Taksit tutarı 3882 lira

Yıllık maliyet yüzde 13

60 AY VADE İÇİN

200 bin lira kredi

Faiz oranı yüzde 0.99

Taksit tutarı 4436 lira

Yıllık maliyet yüzde 12.97

250 bin lira kredi

Faiz oranı yüzde 0.99

Taksit tutarı 5545 lira

Yıllık maliyet yüzde 12.93

60 AY VADE İÇİN

300 bin lira kredi

Faiz oranı yüzde 0.99

Taksit tutarı 6655 lira

Yıllık maliyet yüzde 12.91

350 bin lira kredi

Faiz oranı yüzde 0.99

Taksit tutarı 7764 lira

Yıllık maliyet yüzde 12.89

60 AY VADE İÇİN

400 bin lira kredi

Faiz oranı yüzde 0.99

Taksit tutarı 8873 lira

Yıllık maliyet yüzde 12.88

500 bin lira kredi

Faiz oranı yüzde 0.99

Taksit tutarı 11 bin 91 lira

Yıllık maliyet yüzde 12.86

120 AY VADE İÇİN

50 bin lira kredi

Faiz oranı yüzde 0.99

Taksit tutarı 713 lira

Yıllık maliyet yüzde 13.09

50 bin lira kredi

Faiz oranı yüzde 0.99

Taksit tutarı 713 lira

Yıllık maliyet yüzde 13.09

120 AY VADE İÇİN

70 bin lira kredi

Faiz oranı yüzde 0.99

Taksit tutarı 999 lira

Yıllık maliyet yüzde 12.97

80 bin lira kredi

Faiz oranı yüzde 0.99

Taksit tutarı 1142 lira

Yıllık maliyet yüzde 12.94

120 AY VADE İÇİN

90 bin lira kredi

Faiz oranı yüzde 0.99

Taksit tutarı 1285 lira

Yıllık maliyet yüzde 12.91

100 bin lira kredi

Faiz oranı yüzde 0.99

Taksit tutarı 1427 lira

Yıllık maliyet yüzde 12.89

120 AY VADE İÇİN

110 bin lira kredi

Faiz oranı yüzde 0.99

Taksit tutarı 1570 lira

Yıllık maliyet yüzde 12.87

120 bin lira kredi

Faiz oranı yüzde 0.99

Taksit tutarı 1713 lira

Yıllık maliyet yüzde 12.85

120 AY VADE İÇİN

130 bin lira kredi

Faiz oranı yüzde 0.99

Taksit tutarı 1856 lira

Yıllık maliyet yüzde 12.84

150 bin lira kredi

Faiz oranı yüzde 0.99

Taksit tutarı 2141 lira

Yıllık maliyet yüzde 12.82

120 AY VADE İÇİN

175 bin lira kredi

Faiz oranı yüzde 0.99

Taksit tutarı 2498 lira

Yıllık maliyet yüzde 12.80

200 bin lira kredi

Faiz oranı yüzde 0.99

Taksit tutarı 2855 lira

Yıllık maliyet yüzde 12.78

120 AY VADE İÇİN

250 bin lira kredi

Faiz oranı yüzde 0.99

Taksit tutarı 3569 lira

Yıllık maliyet yüzde 12.76,

300 bin lira kredi

Faiz oranı yüzde 0.99

Taksit tutarı 4283 lira

Yıllık maliyet yüzde 12.75

120 AY VADE İÇİN

350 bin lira kredi

Faiz oranı yüzde 0.99

Taksit tutarı 4997 lira

Yıllık maliyet yüzde 12.74

400 bin lira kredi

Faiz oranı yüzde 0.99

Taksit tutarı 5711 lira

Yıllık maliyet yüzde 12.73

120 AY VADE İÇİN

500 bin lira kredi

Faiz oranı yüzde 0.99

Taksit tutarı 7138 lira

Yıllık maliyet yüzde 12.72

İŞTE KONUT KREDİSİ YAPILANDIMA AÇIKLAMASI

Kamu bankaları Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank yaptıkları faiz indirimlerinin ardından, daha yüksek faizlerle konut kredisi kullanmış olan müşterilerinin kredilerini yapılandıracaklarını açıkladılar.

Üç bankanın ortak açıklamasında, "Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, ekonomideki olumlu gelişmeler, faiz ve enflasyon oranlarındaki düşüş trendi doğrultusunda Ağustos ayı itibariyle konut kredilerinde faiz indirimine gitmiş ve müşterilerine 500 bin liraya kadar olan tutarlar için aylık yüzde 0.99 faiz oranı ile konut kredisi kullandırımına başlamışlardı" denildi ve şu çağrı yapıldı:

"Ağustos ayında gerçekleştirilen bu indirimden önce Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbanktan konut kredisi kullanmış ve mevcut kredi bakiyesi 500 bin liranın altında olan müşterilerine, talep etmeleri halinde kredilerini aylık yüzde 0.99 faiz oranıyla yenileme imkanı sağlanacaktır.

"Yapılan faiz indiriminden faydalanmak isteyen müşterilerin, ilgili Banka Şubelerine başvurması gerekmekte olup;

- 500 bin liranın altında kredi borcu olanların aylık yüzde 0.99 oranından,

- 500.000 liranın üzerinde kredi borcu bulunanların ise bankaların bu tutarlar için uyguladıkları cari faiz oranlarından kredileri yenilenebilecektir.

"Ülke bilançosunu her zaman kendi bilançolarının önünde tutan, yenilikçi ürün ve hizmetlerle müşterilerinin yanında olmayı hedefleyen Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank müşterilerinin finansal yüklerini azaltacak olan faiz indirimi uygulamasına 01.10.2019 tarihinde başlayacaklardır."

KREDİ YAPILANDIRMA NASIL YAPILIR?

Örneğin, siz 1,25 faiz oranı ile kredi çektiyseniz, faiz oranı da şuan 0,99'a düştü ve arada ciddi bir kazanç durumu oluşuyor. Bu durumda kredi yapılandırma işlemini gerçekleştirmek mantıklı bir hal alıyor. Çünkü bankalar kredi yapılandırma işlemlerinde yüzde 2 oranında bir ceza ücreti alıyor. Ufak bir faiz düşüşünde yapılandırmaya gitmek size ekstra masraflar çıkarabilir.

YENİDEN KREDİ YAPILANDIRMA NEDİR?

Kredi yapılandırma hesaplaması için basit bir örnek verelim.

Bir bankadan kredi faiz oranı yüzde 1,24 olan 120 ay vadeli ve 100 bin TL'lik bir konut kredisi aldığınızı düşünelim.

Kredinizin aylık taksiti 1,606.01 TL ve 12 ay ödediğinizi varsayalım kalan toplam ödemeniz 173.449,082 TL

Bankanızın sunduğu yapılandırma faiz oranı ise 120 ay vade için yüzde 0,99 olursa ve %2.00 kredi kapama cezası ödenmesi şartı olduğunu da varsayalım, masraflar hariç aylık ödeyeceğiniz tutar 1.360,61 TL olur. Kalan toplam borcunuz yapılandırma sonrası 163,273.20 TL'ye düşer. Böylece 8.269,97 TL kar etmiş olursunuz.

* Bu hesaplamada bankanın masraf ücreti ya da varsa diğer giderler hesap edilmemiştir.

KONUT KREDİSİ FAİZ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Formülde kullanılacak olan 'Faiz' değeri faiz yüzdesi değil, faiz oranıdır. Örneğin aylık faiz %1 ise formülde 0,01, yüzde 0,79 ise 0,0079 olarak kullanılmalıdır. Ödemeler ayda bir değil de üç ayda bir yapılıyorsa kullanılacak oran, üç aylık basit faiz yani verilen aylık oranın 3 katı olmalıdır.

Ülkemizde kredinin cinsine bağlı olarak ödenen faizden vergi alınabilmektedir. Bu durumda hesabın doğru olabilmesi için vergilerin de faiz oranına eklenmesi gerekir. Örneğin ihtiyaç ve taşıt kredilerine ödenen faiz için %15 (KKDF) ve %5 (BSMV)'lik iki kalem vergi alınır. Bu durumda formülde kullanılması gereken faiz oranı (1,20 x Kredi Faiz Oranı) olmalıdır. Konut kredilerinde ise vergi alınmamaktadır. Döviz kredilerde vergi hesaplamaları kur değişikliklerine bağlıdır ve oldukça karmaşıktır. Ne kadar vergi ödeyeceğiniz sadece ödeme gününde tam olarak hesaplanabilir.

Eşit taksitli ödeme planları ihtiyacı her zaman karşılamayabilir. Örneğin 3 ayda bir ikramiye alıyor olabilirsiniz dolayısıyla 3 ayda bir daha fazla taksit ödeyebilirsiniz. Veya 1 yıl sonra elinize geçecek toplu parayı tek bir seferde kredi geri ödemesi için kullanabilirsiniz. Bu tür durumlar için kurumlar ara ödemeli kredi, artan ödemeli kredi, azalan ödemeli kredi, balon ödemeli kredi* gibi hesaplama seçenekleri sunmaktadır. Bununla beraber gerçek hayattaki ihtiyaç daha karmaşık ve daha esnek bir planlama ihtiyacı gerektirebilir. Sitemizde bu tür esnek planlamaları da rahatça yapabilmeniz için gerekli olan tüm araçlar sunulmaktadır. Sitemiz bu yönüyle diğer hesaplama sitelerinden ayrılmaktadır.

Konut kredisi formülü matematiksel olarak şöyledir;

Taksit tutarı=Kredi tutarı x faiz x (1+faiz) üzeri taksit sayısı/ (1+faiz) üzeri taksit sayısı -1