Ev ve araç sahibi olmak isteyen yüz binlerce vatandaşa bankalardan peş peşe faiz indirim müjdesi geliyor. Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı almasının ardından bankalar indirime gittiklerini açıkladı. İş Bankası, Akbank, Garanti Bankası, TEB, Denizbank, Finansbank ve Yapkredi faiz indirim kararı olan 7 banka oldu. Konut kredisi, satın alınacak evin teminat altına alınması koşuluyla bankalar tarafından verilen bir kredi türü. Kredinin vadesi genellikle sabit faiz oranlarıyla 5 ila 30 yıl arasında değişebiliyor. Konut kredisine başvurmak için satın almak istediğiniz konuta karar verdikten sonra kredi imkanları sunan bankaları araştırmanız gerekir. Sizin için en uygun faiz oranlarını sunan bankaları araştırmanız ve başvurmanız gerekecektir. Kredi başvurunuz onaylandıktan sonra artık devreye gayrimenkul değerlendirme uzmanları giriyor.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ

İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.55

Taşıt kredisi: 1.39

Ev kredisi: 1.17

GARANTİ BANKASI FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.76

Konut kredisi: 1.26

Taşıt kredisi: 1.49

TEB FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.25

Taşıt kredisi: 1.25

Konut kredisi: 1.15

AKBANK FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.71

Taşıt kredisi: 1.49

Konut kredisi: 1.17

DENİZBANK FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.69

Tüketici kredisi: 1.69

Mortgage kredisi: 1.99

Taşıt kredisi: 1.77

FİNANSBANK FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.29

Konut kredisi: 1.57

Taşıt kredisi: 1.59

YAPIKREDİ FAİZ ORANLARI:

Taşıt kredisi: 1.64

Konut kredisi: 1.36

Bireysel ihtiyaç kredisi: 1.75

BANKALARDAN ORTAK AÇIKLAMA

Konut kredisi faiz yapılandırma süreci için üç bankanın ortak açıklamasında, "Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, ekonomideki olumlu gelişmeler, faiz ve enflasyon oranlarındaki düşüş trendi doğrultusunda Ağustos ayı itibariyle konut kredilerinde faiz indirimine gitmiş ve müşterilerine 500 bin liraya kadar olan tutarlar için aylık yüzde 0.99 faiz oranı ile konut kredisi kullandırımına başlamışlardı" denildi.

KONUT KREDİSİ YAPILANDIRMA ŞARTLARI NELERDİR?

Ağustos ayında gerçekleştirilen bu indirimden önce Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'tan konut kredisi kullanmış ve mevcut kredi bakiyesi 500 bin liranın altında olan müşterilerine, talep etmeleri halinde kredilerini aylık yüzde 0.99 faiz oranıyla yenileme imkanı sağlanacaktır.

Yapılan faiz indiriminden faydalanmak isteyen müşterilerin, ilgili Banka Şubelerine başvurması gerekmekte olup;

- 500 bin liranın altında kredi borcu olanların aylık yüzde 0.99 oranından,

- 500.000 liranın üzerinde kredi borcu bulunanların ise bankaların bu tutarlar için uyguladıkları cari faiz oranlarından kredileri yenilenebilecektir.

Yapılandırma için başvuru süreci 1 Ekim tarihinde başlayacak.

Yeniden yapılandırma başvurusu için tüketicilerden yeniden eksper değerlemesi talep edilebilecek

KONUT KREDİSİ ALABİLMEK İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Yaptığınız kredi başvurusu ön onay aldığında ikinci adım olarak gerekli belgelerle bankaya gitmeniz gerekir. Konut kredisi için banka tarafından nüfus cüzdanı, ikametgah ve gelir beyanı olmak üzere üç temel belge talep edilir. Düzenli bir geliriniz olması halinde başvurunuzun onaylanması ihtimali oldukça yüksektir. (takvim.com.tr) Daha önceki kredi borcu nedeniyle hakkında banka takip kararı olan kişiler ise kredi alamazlar. Konut kredilerinde ipotek uygulaması söz konusu olduğu için kefil istenmez. Eğer başvuran kişi yeterli bir gelire sahip değilse o zaman kefil uygulaması devreye girebilir.

KONUT KREDİSİ NEDİR?

Konut kredisi, satın alınacak evin teminat altına alınması koşuluyla bankalar tarafından verilen bir kredi türü. Kredinin vadesi genellikle sabit faiz oranlarıyla 5 ila 30 yıl arasında değişebiliyor. Konut kredisine başvurmak için satın almak istediğiniz konuta karar verdikten sonra kredi imkanları sunan bankaları araştırmanız gerekir. Sizin için en uygun faiz oranlarını sunan bankaları araştırmanız ve başvurmanız gerekecektir. Kredi başvurunuz onaylandıktan sonra artık devreye gayrimenkul değerlendirme uzmanları giriyor.

Uzmanlar, satın almak istediğiniz evin değerini belirledikten sonra, evin değerinin dörtte birini peşinat ödemesi olarak vermeniz gerekir. Yasalar gereği, belirlenen ekspertiz değerinin %70-75'ine kadar konut kredisi verilebiliyor. Evin kalan %25'lik ücreti içinse peşinatınız olması gerekir. Sözleşmeniz süresince belirlenen faiz oranı ve vade üzerinden aylık olarak ödemelerinizi gerçekleştirebilirsiniz.