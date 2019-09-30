Deterjana yeni standart geliyor

Hükümet, tüketicilerin günlük hayatta kullandığı ürünlerin güvenliği için önemli bir adım daha attı. Ticaret Bakanlığı; çocuk bezi, hijyenik ped gibi milyonlarca vatandaşın, çocuğun kullandığı ürünlerin güvenlik çalışmasına fabrikalardan başladı.
Bu ürünlerin üretim yeri koşullarını analizi, gerekli güvenlik kriterlerinin geliştirilmesi amacıyla ziyaretler yapılıyor. Okul kıyafetleri, uçan balon, su maymunu, slime ürünlerine ilişkin çıkarılan mevzuat ve denetim faaliyetleri hakkında üreticiler bilgilendiriliyor.
Deterjan mevzuatı da AB kriterlerine göre yeniden düzenlenecek. Bebek ürünleri standartları farkındalık kampanyası başlatan bakanlık, ilk 9 ayda 1.6 milyon üründen yaklaşık 20 bininde güvensizlik tespit etti, yaptırım sürecini başlattı.
HAZAL ATEŞ
Bu ürünlerin üretim yeri koşullarını analizi, gerekli güvenlik kriterlerinin geliştirilmesi amacıyla ziyaretler yapılıyor. Okul kıyafetleri, uçan balon, su maymunu, slime ürünlerine ilişkin çıkarılan mevzuat ve denetim faaliyetleri hakkında üreticiler bilgilendiriliyor.
Deterjan mevzuatı da AB kriterlerine göre yeniden düzenlenecek. Bebek ürünleri standartları farkındalık kampanyası başlatan bakanlık, ilk 9 ayda 1.6 milyon üründen yaklaşık 20 bininde güvensizlik tespit etti, yaptırım sürecini başlattı.
HAZAL ATEŞ
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