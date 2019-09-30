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  • 30.09.2019 11:59
  • Son Güncelleme: 30.09.2019 12:06

Büyük müjde! 2020'de e 625 lira

alan milyonlarca vatandaş 2020 yılında ne kadar alacaklarını oldukça merak ediyor. Aralık ayında asgari ücert pazarlıklarının görüşülmesi bekleniyor. Asgari ücret ile beraber AGİ hesaplamasının neye göre yapılacağı merak konusu. Ayrıca asgari ücret 2020 yılının Ocak ayından itibaren geçerli olacaktır ve ilk görüşmelerin her yıl olduğu gibi bu yılda Aralık ayı içerisinde yapılması düşünülmektedir. Eğer 2020 senesinde vatandaşlara yüzde 15 zammı uygulanırsa maaşlar 280 TL artacak. Vergi kesintilerinin kaldırılması halinde ise 345 TL daha artacak olan maaşlar toplam 625 TL artmış olacak. Peki 2020'de asgari ücret brüt net zammı ne kadar olacak? ?

Büyük müjde! 2020'de asgari ücrete 625 lira zam

1 Ekim'de açılacak meclise götürülecek tasarılar içerisinde asgari ücret formülü de yer almakta.. Asgari ücret 2020'de ne kadar olacak? Asgari ücret zammı ne kadar? Asgari ücret günlük hesaplanır, aylık ödenir. Bir insanın temel ihtiyaçları olan beslenme, barınma, ısınma, giyinme, ulaşım ve eğitim gibi gereksinimlerden kaynaklanan masrafları karşılayabilmesi için, çalışmalarına karşılık verilen en düşük ücret anlamına gelen asgari ücret bu doğrultuda düzenlenmiştir. Yıllık enflasyon rakamlarına bakılarak belirlenen asgari ücret geçtiğimiz 2018 yılında net aylık 1.603,12 TL'ydi. 2019 yılı için %26,05 oranında zam gerçekleşmişti.

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