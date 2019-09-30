4/D'li taşeron işçiler maaş zammı ve tediye ödemelerini bekliyor. 4/D'li taşeron işçiler Eylül ayından itibaren Ekim ve Aralık aylarında ek ödeme ilave tediye ve ikramiye tutarlarını merak ediyor. Bu bağlamda 4/D'li olarak çalışan işçilere ödenecek olan bu ödemeler işçilerin mali yardım hakları kapsamında gerçekleştirilecek. Eylül ayından sonra işçilere ödenecek olan ödemeler ve detaylara ilişkin bilgiler haberimizin devamındadır. Kamuda 4/D'li olarak görev yapan taşeron işçilere Eylül ayında eğitim yardımı yapılırken Ekim ayında da 5 günlük ikramiye ödemesi gerçekleştirilecek. Bu noktada eğitim ödemesi olarak yapılacak olan tutarlar öğrenim düzeyine göre değişmektedir.

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İŞÇİLERE ENFLASYON VE ASGARİ ÜCRET ZAMMI VAR MI?

Özellikle geçtiğimiz aylarda sıklıkla konuşulan konulardan olan ve meclisin tatile girmesi ile birlikte ertelenen taşeron işçilerine yapılması beklenen enflasyon zammı ve asgari ücret zammına ilişkin şu an yeni bir gelişme olmasa da sözleşme gereği kamuda çalışan işçilere Ekim 2020, belediyede çalışan işçilere Haziran 2020'ye kadar her 6 ayda bir yüzde 4 oranında zam yapılması kararlaştırılmıştı.

Bu noktada yerel mahkemenin verdiği karar ile asgari ücretin fazlası şeklinde çalışan işçilerin ücreti yeni asgari ücret düzeyine yükseltilecek.Hizmet alım ihaleleri ve bireysel iş sözleşmesinde belirlenen yüzde fazlası örneğin, işçi 10 fazlası ile çalışıyor ise1 Ocak 2020 tarihinde uygulanacak günlük 85,28 brüt asgari ücretin %10 fazlası olan günlük 93,80 TL üzerinde %4 oranında zam yapılarak günlük 97,55 TL brüt olarak ücret olarak belirlenecek.

İLAVE TEDİYE ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Kamuda kadrolu olarak görev yapan taşeron işçilerin 4 taksit şeklinde ödenmesi planlanan ilave tediye ödemeleri aralık ayında hesaplara yatırılacak. İşçilerin maaş durumuna göre farklı tutarlarda ödenecek olan bu ödemelerde en az askeri ücret ile çalışan işçilere 792 TL ödenecek. Aralık'ta yapılacak olan bu ödeme ile ilave tediyelerin son taksiti de ödenmiş olacak.

EKİM'DE İKRAMİYE

Kamuda 4/D'li olarak görev yapan taşeron işçilere Eylül ayında eğitim yardımı yapılırken Ekim ayında da 5 günlük ikramiye ödemesi gerçekleştirilecek. Bu noktada eğitim ödemesi olarak yapılacak olan tutarlar öğrenim düzeyine göre değişmektedir. İşçilere ilköğretime devam eden çocuğu olması durumunda 100 TL, ortaokula devam eden bir çocuğu olması durumunda 110 TL, liseye devam etmesi durumunda 120 ve yükseköğretim düzeyinde bir eğitim alması durumunda ise 140 TL ödeme yapılacak. Ayrıca Ekim ayında işçilere 5. Gün ikramiyesi ödenecek.

Çocukları okuyan işçilere, eğitim yardımı adı altında ücret verilmektedir. Üç çocukla sınırlı olmak üzere bir çocuk için her ay 25 TL ödeme yapılır.

İlkokul için 100 TL,

Orta okullar için 110 TL,

Lise ve dengi okul mezunları için 120 TL,

Yüksek okul ve üniversite okuyan çocuğu olan işçilere 140 TL

Kamuda kadrolu olarak görev yapan taşeron işçilerin 4 taksit şeklinde ödenmesi planlanan ilave tediye ödemeleri aralık ayında hesaplara yatırılacak. İşçilerin maaş durumuna göre farklı tutarlarda ödenecek olan bu ödemelerde en az askeri ücret ile çalışan işçilere 792 TL ödenecek. Aralık'ta yapılacak olan bu ödeme ile ilave tediyelerin son taksiti de ödenmiş olacak.

KAMU İŞÇİLERİNE DE ENFLASYON FARKI VAR

Sayıları yaklaşık 200 bini bulan kamu işçileri de yıllık verilen zam oranları enflasyonun altında kalırsa enflasyon farkını alabiliyorlar. Kamuda ve yerel yönetimlerde çalışan yaklaşık 900 bin taşeron işçi, nisan ayında kadroya alındı. Kadroya alma işlemleri 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) çerçevesinde gerçekleştirildi. Söz konusu KHK'de, kadroya alınan işçilerin ücretlerinin, taşeronda iken imzalanmış toplu sözleşmedeki ücret tutarından fazla olamayacağı öngörüldü. Yüksek Hakem Kurulu'nun aldığı karara göre ise kamudaki taşeron işçilere 2020 ekim; yerel yönetimlerdeki taşeron işçilere de 2020 haziran ayına kadar her 6 ayda bir yüzde 4 oranında zam yapılacak. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, asgari ücret artışını taşeron işçilere yansıtıp yansıtmayacaklarını soran belediyelere iki farklı görüş verdi. İlk görüş yazısında, kadroya alınan taşeron işçilerin 1 Ocak 2018 tarihindeki çıplak ücretlerinin esas alınacağı, asgari ücretle olan bağlarının koptuğu kaydedildi. İkinci görüş yazısında ise sürekli işçi kadrosuna geçirilen işçilerin ücretlerinin kadroya alınırken işçiyle idare arasında imzalanan iş sözleşmesine göre belirlenmesi gerektiği belirtildi.

BELİRSİZLİK NEREDEN KAYNAKLANIYOR?

Belirsizlik de tam bu noktada ortaya çıkıyor. İşçilerin kadroya alınması sırasında her kurum işçilerle ayrı sözleşme imzaladı. Taşeron işçiler kadroya alınmadan önce, kurumların büyük kısmında ücretler sabit bir rakam üzerinden değil, "Asgari ücretin yüzde 20 fazlası", "Asgari ücretin yüzde 50 fazlası" şeklinde düzenleniyordu. Bu işçiler hem asgari ücret artışından, hem de toplu iş sözleşmesiyle belirlenen dönemsel artışlardan yararlanıyorlardı. Bazı kurumlar, kadroya alınma tarihinde ödenmekte olan ücreti sabit tutara çevirdi, kimi kurumlar ise eski sözleşmedeki gibi asgari ücrete endeksli uygulamaya devam etti. Örnek vermek gerekirse, nisan ayında "Asgari ücretin yüzde 50 fazlası" şeklinde sözleşmesi bulunan bir işçi için, o tarihteki asgari ücret üzerinden 2 bin 404 TL ödeniyordu. Bazı kurumlar, yeni sözleşmeyi 2 bin 404 TL üzerinden imzaladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın görüşü de uygulamanın bu şekilde olması yönünde. Bunlarda belirsizlik yok. Sözleşmesi bu şekilde sabit tutara çevrilmiş olanlar, 2019 yılında asgari ücret artışından yararlanamayacaklar. Bunların ücretlerine, Yüksek Hakem Kurulu kararı doğrultusunda sadece yüzde 4 artış yapılacak.

"SAYIŞTAY ZİMMET ÇIKARTABİLİR" ENDİŞESİ

Buna karşılık, "Asgari ücretin yüzde 50 fazlası" gibi sözleşme imzalanmış kurumlarda ise belirsizlik bulunuyor. Taşeron işçilerin yüzde 80'inin sözleşmesinin bu şekilde yapıldığı belirtiliyor. Bu kurumlarda asgari ücret artışının işçi ücretlerine yansıtılması durumunda, Sayıştay'ın sorumlulara zimmet çıkartabileceği yorumları yapılıyor.

ÇÖZÜM ARANIYOR

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı konuya çözüm bulmaya çalışıyor. Bulunacak çözümün ardından bakanlık görüşü veya tebliğ yayımlanarak kamu kurumlarında uygulama birliği sağlanacak. Ağırlıklı görüş, asgari ücrete endeksli de olsa 1 Ocak 2019 tarihindeki ücretlerin sabit tutar olarak kabul edilmesi, 2019 Temmuz ayında yüzde 4 ilavenin üzerine ocak ayında da yüzde 4 artış yapılması gerektiği yönünde. Asgari ücretin altındaki ücretlerin önce asgari ücret seviyesine çıkartılıp daha sonra bunun üzerine yüzde 4 artış yapılması konusunda ise tereddüt bulunmuyor.