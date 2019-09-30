Asgari ücret alan milyonlarca vatandaş 2020 yılında ne kadar zam alacaklarını oldukça merak ediyor. Aralık ayında asgari ücert pazarlıklarının görüşülmesi bekleniyor. Asgari ücret ile beraber AGİ hesaplamasının neye göre yapılacağı merak konusu. Ayrıca asgari ücret 2020 yılının Ocak ayından itibaren geçerli olacaktır ve ilk görüşmelerin her yıl olduğu gibi bu yılda Aralık ayı içerisinde yapılması düşünülmektedir. Eğer 2020 senesinde vatandaşlara yüzde 15 enflasyon zammı uygulanırsa maaşlar 280 TL artacak. Vergi kesintilerinin kaldırılması halinde ise 345 TL daha artacak olan maaşlar toplam 625 TL artmış olacak.

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2020 ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİ

2020 senesi asgari ücret görüşmelerine Aralık ayında başlanacak. Asgari ücret saptama komisyonu doğrulusunda gerçekleşecek olan görüşmeler kapsamında yurttaşların bir senelik zam seviyesi belirlenecek. Bu komisyonda işçi sınıfı tarafını temsil etmek üzere Türk İş, işveren tarafını temsil etmek amacıyla TİSK ve hükümet adına Çalışma Bakanlığı olacak. Görüşmeler en az 3 ya da 4 toplantı olacak uyuşma sağlanamazsa bu sayı artacak. Zam görüşmelerinin Aralık sonu veya Ocak başında en geç belli olması bekleniyor.

2020 ASGARİ ÜCRET MİKTARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Asgari ücret ile beraber AGİ hesaplamasının neye göre yapılacağı merak konusu. Ayrıca asgari ücret 2020 yılının Ocak ayından itibaren geçerli olacaktır ve ilk görüşmelerin her yıl olduğu gibi bu yılda Aralık ayı içerisinde yapılması düşünülmektedir.

2020'DE 345 LİRA ZAM FORMÜLÜ

2020 senesinde asgari ücrete yapılacak zam seviyesine dair tahmini sayılar belli olsa da vatandaşların bir başka isteği vergilerin kaldırılması. İşte asgari ücretten alınan vergiler ve primler;

SKK Primi ödemesi: 358 TL

İşsizlik fonu kesintisi: 25 TL

Yüzde 15 Gelir vergisi: 326 TL

Damga vergisi: 19.50 TL

Asgari ücretten alınan vergilerin kaldırılması hususu sık sık geçtiğimiz aylarda gündeme gelmişti. Eğer yukarıda verdiğimiz verilerden SGK primi ve İşsizlik Fonu dışında yer alan kesintiler kaldırılırsa maaşlara ek 345 TL daha zam yapılmış olacak.

ASGARİ ÜCRET 625 LİRA ARTMIŞ OLACAK

Eğer 2020 senesinde vatandaşlara yüzde 15 enflasyon zammı uygulanırsa maaşlar 280 TL artacak. Vergi kesintilerinin kaldırılması halinde ise 345 TL daha artacak olan maaşlar toplam 625 TL artmış olacak.

ASGARİ ÜCRET NEDİR, YILDA KAÇ KEZ ZAMLANIR?

Bir insanın temel ihtiyaçları olan beslenme, barınma, ısınma, giyinme, ulaşım ve eğitim gibi gereksinimlerden kaynaklanan masrafları karşılayabilmesi için, çalışmalarına karşılık verilen en düşük ücret anlamına gelen asgari ücret bu doğrultuda düzenlenmiştir. Devletin çeşitli temsilcilerle bir araya gelerek belirlediği ve her sene güncellediği asgari ücret ülkedeki hangi iş kolu olursa olsun ya da çalışanların tabi oldukları yasa fark etmeksizin bir işçinin alabileceği en düşük ücreti temsil eder. Devlet tarafından belirlenen asgari ücretin daha altında bir ücrete herhangi bir işçi çalıştırılamaz.

2019 ASGARİ ÜCRETİ NE KADAR?

Yıllık enflasyon rakamlarına bakılarak belirlenen asgari ücret geçtiğimiz 2018 yılında net aylık 1.603,12 TL'ydi. 2019 yılı için %26,05 oranında zam gerçekleşti ve 2019 yılı için brüt 2.558,40 TL, net olarak ise 2.020,90 TL olarak belirlendi.

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ NEDİR?

Daha önce 2016 ve 2017 yıllarında uygulanan, geçtiğimiz sene ise 9 ay boyunca yürürlükte kalan asgari ücret desteği, 2019 yılının tamamında uygulanacak. 5510 sayılı Kanunun geçici 78 inci maddesi kapsamında uygulanan bu destek ile işverenlere destek sağlanması amaçlanıyor.

Kanuna göre, asgari ücret desteği bu yıl da 12 ay devam edecek. Haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenlerce, 2018 yılının aynı ayına ilişkin SGK'ye verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde prime esas günlük kazancı 102 lira ve altında bildirilen sigortalıların bu yıl cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ile prim hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam tutar, bu yıl ilk defa kanun kapsamına alınan iş yerlerinden bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının ocak-aralık dönemi için bu maddede belirtilen tutarlarla çarpımı sonucu bulunacak tutar, bu işverenlerin SGK'ye ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilecek.