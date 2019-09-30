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100 bininci üretildi

İtalyan üreticisi Maserati, Avv. 'nda ürettiği 'nin 100 binincisini banttan indirdi. Üretilen 100 bininci Ghibli, gövde rengine ve siyah deri iç mekan ile donanım seviyesine sahip bir Ghibli S oldu. Ghibli, 2013'te dünya pazarları ile buluşmuştu. 100 km hıza 4.7 saniyede ulaşan otomobil, 286 km maksimum hıza erişiyor.

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