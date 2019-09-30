İtalyan lüks otomobil üreticisi Maserati, Avv. Giovanni Agnelli Fabrikası'nda ürettiği Ghibli'nin 100 binincisini banttan indirdi. Üretilen 100 bininci Ghibli, Blu Emozione gövde rengine ve siyah Pieno Fiore deri iç mekan ile GranSport donanım seviyesine sahip bir Ghibli S Q4 oldu. Ghibli, 2013'te dünya pazarları ile buluşmuştu. 100 km hıza 4.7 saniyede ulaşan otomobil, 286 km maksimum hıza erişiyor.
- Ekonomi
- 30.09.2019
- Gazete
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