1 yılı dolmadan işten ayrılan çalışanlar dikkat! İşte tazminat almanız için yapmanız gerekenler...

çalışma hayatına ilişkin yasal düzenlemelerde işçilerin kıdem tazminatı alabilmeleri için en az 1 yıl çalışma şartı konulmuş durumda. Bu yüzden 1 yılın altında çalışması bulunanlar işten kendi istekleriyle ayrılmasalar bile kıdem tazminatı alamıyor. Ancak 1 yılı dolmayan işçilerin de alabildikleri tazminatlar bulunuyor.