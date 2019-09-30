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1 yılı dolmadan işten ayrılan çalışanlar dikkat! İşte tazminat almanız için yapmanız gerekenler...

Yasalarımız kıdem tazminatı için 1 yıllık çalışma şartı koymuş durumda. Ancak 1 yılı dolmayan işçilerin de alabildikleri tazminatlar bulunuyor. Peki 1 yılı dolmadan ayrılanların tazminat hakkı var mı? Hangi şartlarda ödeme yapılır? Ne kadar para verilir? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü bu konuyla ilgili merak edilen soruları cevapladı. İşte detaylar...



Ülkemizde çalışma hayatına ilişkin yasal düzenlemelerde işçilerin kıdem tazminatı alabilmeleri için en az 1 yıl çalışma şartı konulmuş durumda. Bu yüzden 1 yılın altında çalışması bulunanlar işten kendi istekleriyle ayrılmasalar bile kıdem tazminatı alamıyor. Ancak 1 yılı dolmayan işçilerin de alabildikleri tazminatlar bulunuyor.

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