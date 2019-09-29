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  • 29.09.2019 16:01
  • Son Güncelleme: 29.09.2019 16:02

Ziraat sı, ve i ,'a düşürdü mü? hangi bankada?

Konut kredisinde vatandaşları sevindiren açıklamalar ardı ardına geldi. Kamu ve özel lar bir bir indirim kararı verdi. Özel bankalar tarafından uygulanan konut kredisi güncel kredi faiz oranları ise 1.17 ile 1.99 aralığında değişiyor. Özel bankalar arasında en düşük konut kredisi faiz oranı 1.17 ile Akbank ve Türkiye İş Bankası tarafından uygulanıyor. En yüksek konut kredisi faiz oranı ise 1.99 ile Denizbank tarafından uygulanıyor. Bu anlamda konut kredisi için beklenti ,'a düşmesi şeklinde. Henüz bankalar bu yönde bir açıklama yapmadı. Örnek vermek gerekirse şuan için, 'ndan masraflar hariç şekilde 100.000 TL tutarda konut kredisi hesaplama gerçekleştirildiğinde aylık taksit bedeli 1.192 TL, geri ödeme tutarı da 216.046 TL' ye denk geliyor. Bakalım önümüzdeki günlerde bankalar faizleri 0,90'a düşürecek mi?

Ziraat bankası, Halkbank ve Vakıfbank faizi 0,90'a düşürdü mü?

Ziraat bankası, Halkbank ve Vakıfbank faizi 0,90'a düşürdü mü? Konut kredisi en uygun faiz oranları hangi bankada? Bu bağlamda kamu bankaları öncülüğünde başlayıp İş Bankası ile devam eden kredi faizlerini indirme hamlesine Akbank ve Türk Ekonomi Bankası (TEB) eklendi. Akbank konut kredisi faizini yüzde 1.17'ye, TEB ise yüzde 1.15'e çekti. Akbank Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, "Müşterilerimizin hayallerindeki eve kira öder gibi taksitlerle kavuşmalarının önünü açtık" dedi. TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi ise kredide üst limitin den bulunmadığını söyledi. Merkez Bankası'nın faiz indirimi ardından kamu bankaları öncülüğünde başlayan konut kredisi faiz oranlarındaki düşüş sektörü canlandırdı.

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