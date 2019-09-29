TOKİ'den dar gelirli vatandaşlara müjde üstüne müjde gelmeye devam ediyor. Bu bağlamda Ekim ayı ucuz konut ilanları TOKİ tarafından açıklandı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı TOKİ Türkiye geneli satış listesi için beklenen güncellemeyi yayımladı. Yayımlanan yeni liste ile beraber TOKİ ev sahibi olmak isteyen alt gelir grubu vatandaşlar için çekilişsiz kurasız açık satış yöntemi ile sadece 10 bin lira peşinatla ev sahibi olma imkanı olabilecek. Açık satışta bulunan konutların başlangıç fiyatı 83 bin 345 lira ile 271 bin 536 lira arasında değişiyor.

Satıştaki konutlar için peşinat oranları, projeye göre yüzde 10, 12, 15, 20, 25 olarak değişiklik gösteriyor. Ödeme seçenekleriyle dar gelirli aileler de ev sahibi olabilecek. İşte Ekim ayı TOKİ ucuz konut ilanları...

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