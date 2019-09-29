Emekliye ikinci promosyon ücreti ne kadar? En yüksek hangi banka promosyon veriyor? Bankaların milyonlarca emekliye sunduğu promosyon teklifleri, emekli vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Emekliler 3 yıl maaşını belirli bir bankadan alacağını belirtip taahüt vererek bankalardan anlaşmada belirlenen oranda promosyon alabiliyor. Aynı zamanda bankaların emeklilere sunduğu avantajlardan da faydalanabiliyor. Bankaların emeklilere sunduğu promosyon teklifleri açıklandı. Peki, en yüksek hangi banka promosyon veriyor? İşte teklifler... Yaklaşık 12 milyondan fazla emekli 1 Mart 2017 itibarıyla maaşlarına ek olarak promosyon almaya başlamıştı. Promosyon tutarı alınan maaşa göre 300-450 lira arasında değişiyor.

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