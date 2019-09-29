Konut kredisinde vatandaşları sevindiren açıklamalar ardı ardına geldi. Kamu ve özel bankalar bir bir faiz indirim kararı verdi. Özel bankalar tarafından uygulanan konut kredisi güncel kredi faiz oranları ise 1.17 ile 1.99 aralığında değişiyor. Özel bankalar arasında en düşük konut kredisi faiz oranı 1.17 ile Akbank ve Türkiye İş Bankası tarafından uygulanıyor. En yüksek konut kredisi faiz oranı ise 1.99 ile Denizbank tarafından uygulanıyor. Bu anlamda konut kredisi için beklenti 0,90'a düşmesi şeklinde. Henüz bankalar bu yönde bir açıklama yapmadı. Örnek vermek gerekirse şuan için, Ziraat Bankası'ndan masraflar hariç şekilde 100.000 TL tutarda konut kredisi hesaplama gerçekleştirildiğinde aylık taksit bedeli 1.192 TL, geri ödeme tutarı da 216.046 TL' ye denk geliyor. Bakalım önümüzdeki günlerde bankalar faizleri 0,90'a düşürecek mi?