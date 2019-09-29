Kamu ve özel bankalar tarafından son günlerce ihtiyaç kredisi, konut kredisi ve taşıt kredisi güncel kredi faiz oranları için indirim duyuruları yapılıyor. Peki son indirimler ardından bankaların sundukları kredi hizmetlerinde güncel kredi faiz oranları ne oldu? İşte Halkbank, Akbank, TEB, Ziraat Bankası kredi faiz oranlarında son durum... Konut kredisi, satın alınacak evin teminat altına alınması koşuluyla bankalar tarafından verilen bir kredi türü. Kredinin vadesi genellikle sabit faiz oranlarıyla 5 ila 30 yıl arasında değişebiliyor. Konut kredisine başvurmak için satın almak istediğiniz konuta karar verdikten sonra kredi imkanları sunan bankaları araştırmanız gerekir. Sizin için en uygun faiz oranlarını sunan bankaları araştırmanız ve başvurmanız gerekecektir.

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