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  • 29.09.2019 10:15
  • Son Güncelleme: 29.09.2019 10:16

İndirimleri duyanlar ya akın etti! 9 bankadan indirim kararı! Ziraat, , , Vakıfbank faiz oranı...

ların indirim kararları gelmeye devam ediyor. Faiz indirimleri en çok vatandaşları sevindiriyor. Kamu bankalarının ardından özel bankalarda faizleri teker teker indiriyor. Bu anlamda kredilerdeki faiz oranı indirim trendi, özellikle konut kredilerinde oldukça yüksek seviyede oldu. Bu sayede vatandaşların kredi çekimlerinde uygulanan faiz oranları çok daha düşük seviyelere inmeye başladı. Hatta kredi türüne göre vatandaşların bankalardan alacakları kredilerde güncel kredi faiz oranları %1’ in altına bile düştü. Konut kredisi, satın alınacak evin teminat altına alınması koşuluyla bankalar tarafından verilen bir kredi türü. Kredinin vadesi genellikle sabit faiz oranlarıyla 5 ila 30 yıl arasında değişebiliyor. İşte Ziraat, , , Vakıfbank faiz oranları detayları ve en son faiz indirimleri

İndirimleri duyanlar bankaya akın etti! 9 bankadan...

Kamu ve özel bankalar tarafından son günlerce ihtiyaç kredisi, konut kredisi ve taşıt kredisi güncel kredi faiz oranları için indirim duyuruları yapılıyor. Peki son indirimler ardından bankaların sundukları kredi hizmetlerinde güncel kredi faiz oranları ne oldu? İşte Halkbank, Akbank, TEB, Ziraat Bankası kredi faiz oranlarında son durum... Konut kredisi, satın alınacak evin teminat altına alınması koşuluyla bankalar tarafından verilen bir kredi türü. Kredinin vadesi genellikle sabit faiz oranlarıyla 5 ila 30 yıl arasında değişebiliyor. Konut kredisine başvurmak için satın almak istediğiniz konuta karar verdikten sonra kredi imkanları sunan bankaları araştırmanız gerekir. Sizin için en uygun faiz oranlarını sunan bankaları araştırmanız ve başvurmanız gerekecektir.

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