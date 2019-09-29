Emekli vatandaşlarımız yapılan iyileştirmeler ile mutlu olmaya devam ediyor. Emekliler için bir diğer gelir kapısı ise bankaların verdiği promosyonlar oldu. Milyonlarca SSK, SGK ve Bağkur emeklisi promosyon tutarlarını merak ediyor. Maaşlarını bankalardan alan emekliler kendilerine sunulacak olan promosyon miktarlarını öğrenmek istiyor. Bu bağlamda en yüksek promosyon veren bankalara yönelmek isteyecekler. Emekli bir vatandaş 3 yıl maaşını bir bankadan alacağını taahüt ederek o bankadan promosyon alıyor. Peki, en yüksek promosyonu hangi banka veriyor? İşte bankalar tarafından milyonlarca kişiye sunulan promosyon teklifleri... İlk etapta maaşı 1000 liranın altında olan 2.3 milyon emekliye 300 lira, 1000-2000 lira arası olan 8.5 milyon emekliye 375 lira, 2000 lira üzerinde olan 791 bin emekliye 450 lira promosyon ödenmişti.

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