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  • 29.09.2019 11:50
  • Son Güncelleme: 29.09.2019 11:50

Dolar düşüşte: bugün ne kadar? Euro sterlin ve oldu?

Dolar ... 2019 Eylül ayı itibarıyla 5.65-5.75 bandında seyreden , piyasalarda yaşanan gelişmeler nedeniyle dalgalı seyir izledi. Dolar kuru, Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine yapılan saldırıyla ay içinde bir kaç kez kırılsada 5.65-5.75 bandını ne aşağı ne de yukarı yönde kalıcı olarak kıramadı. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar oldu? İşte güncel kurları... İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,02 artarak 7.426,21 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,75 değer kazanarak 12.380,94 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,36 artışla 5.640,58 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,32 yükselişle 22.017,40 puana ulaştı. Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 19.19 itibarıyla yüzde 0,15'lik artışla 1,0937 seviyelerinde işlem görüyor.

Dolar ve döviz ülkemizde her zaman önemli bir yatırım aracı olmaktadır. Özellikle her gün dolar ve döviz kurları oldukça merak edilmektedir. Dolarda son dakika hareketliliği yaşanıyor. Dolar/TL, haftanın son işlem gününü 5.6610 seviyesinde tamamladı. Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 19.19 itibarıyla yüzde 0,15'lik artışla 1,0937 seviyelerinde işlem görüyor. Dolar en düşük 5.6468 lira ve en yüksek 5.6897 lirayı gördükten sonra, 5.65 - 5.66 lira aralığında, euro ise en düşük 6.1799 lira ve en yüksek 6.2123 lirayı gördükten sonra, 6.19 – 6.20 lira aralığında işlem gördü. Peki, Peki, bugün euro ve dolar kuru ne kadar, kaç TL oldu? İşte 29 Eylül güncel döviz kurları... Günümüzdeki dolar kuru ise İspanya İmparatorluğu tarafından Amerika kıtasındaki kolonileri ve Filipinlerde kullanıldı.

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