Dolar ve döviz ülkemizde her zaman önemli bir yatırım aracı olmaktadır. Özellikle her gün dolar ve döviz kurları oldukça merak edilmektedir. Dolarda son dakika hareketliliği yaşanıyor. Dolar/TL, haftanın son işlem gününü 5.6610 seviyesinde tamamladı. Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 19.19 itibarıyla yüzde 0,15'lik artışla 1,0937 seviyelerinde işlem görüyor. Dolar en düşük 5.6468 lira ve en yüksek 5.6897 lirayı gördükten sonra, 5.65 - 5.66 lira aralığında, euro ise en düşük 6.1799 lira ve en yüksek 6.2123 lirayı gördükten sonra, 6.19 – 6.20 lira aralığında işlem gördü. Peki, Peki, bugün euro ve dolar kuru ne kadar, kaç TL oldu? İşte 29 Eylül güncel döviz kurları... Günümüzdeki dolar kuru ise İspanya İmparatorluğu tarafından Amerika kıtasındaki kolonileri ve Filipinlerde kullanıldı.

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