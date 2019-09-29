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  • 30.09.2019 08:52
  • Son Güncelleme: 30.09.2019 08:52

Altın fiyatları 30 Eylül gramı, , tam fiyatı ne kadar canlı rakamlar

Altın fiyatları gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bu bağlamda güncel altın fiyatlarını haberimizde derledik. 'de altın çok önemli bir yatırım aracıdır. Bu bağlamda altın fiyatları her zaman en çok merak edilenler arasına girmiştir. 30 Eylül Pazartesi günü 272,55 liradan alınırken, 272,61 liradan satılıyor. 29 Eylül Pazar 434,81 liradan alınırken, 444,66 liradan satılıyor. Peki, bugün gramı, gram altın, altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 30 Eylül canlı altın fiyatları... Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır.

Gram, yarım, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Yatırımları olanlar ve altın yatırımı yapmayı planlayanlar altın fiyatlarını merak ediyor. Geleneklerimizde büyük bir yeri olan çeyrek altın, fiyatının çok yüksek olması sebebi ile yavaş yavaş yerini gram altına bırakıyor. İşte altında son dakika güncel rakamlar… Altının geleneksel değerinin oluşmasında, az bulunmasından veya zor elde edilmesinden ziyade tabiatta katıksız, saf halde bulunması, dövülerek biçimlendirilebilmesi, havadan ve sudan etkilenmemesi, yani paslanmaması, kararmaması ve donuklaşmaması etkilidir. Bu sayede altın tarih boyunca çok güvenilir bir değer ölçüsü olarak kabul edilmiştir. İşte 30 Eylül altın fiyatları son dakika 22 ayar bilezik gramı, çeyrek, tam gram altın fiyatı

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