Milyonlarca vatandaş TBMM'nin açılmasını büyük bir heyecanla bekliyor. Af, EYT, Nafaka, Kıdem tazminatı, 3600 ek gösterge gibi konuların Meclis gündemine gelmesi bekleniyor. Bu anlamda TBMM 1 Ekim günü yeni yasama yılına başlayacak. Saat 14.00'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı özel oturumla yeni dönemin gongu çalınacak. Erdoğan ve Meclis Başkanı Mustafa Şentop açılış konuşmasını yapacak. 15.00'te de Meclis Genel Kurul'u mesaiye başlayacak. 1 Ekim sonrasında özellikle EYT ve Af ana gündemde olsa da 3600 ek gösterge kadına yönelik şiddetin azaltılması konusunda çalışmalar yapılacak. Ayrıca taşeron firmalar ve nafaka gündemde olacak. Geçtiğimiz günlerde partiler EYT ve af konusunda bir araya gelmiş ve görüşme sağlamıştı.

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