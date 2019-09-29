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  • 30.09.2019 09:00
  • Son Güncelleme: 30.09.2019 09:00

, , , , ve çıkacak mı, son durum! İşte

1 Ekim sonrasında TBMM takvimi merak ediliyor. Meclis bir hayli yoğun olacak ve gündemde , , , tazminat, gibi konular olacak. Bu bağlamda Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 73 gün tatilin ardından e hızlı başlayacak. 1 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacak olan TBMM'nin ilk işi "Yargı Reformu ve Strateji Belgesi" olarak bilinen değişiklik teklifi olacak. Meclis iç tüzüğü de TBMM'nin ikinci gündem maddesi olacak. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine uygun yeni iç tüzük hazırlanacak. Yargı reformu sonrası ek gösterge meselesinin Genel Kurul'a gelmesi bekleniyor. 'de Finlandiya formülü nafakada ise erkeklere yönelik mağduriyetin ortadan kaldırılması Af konusunda da iyileştirme yapılması bekleniyor.

1 Ekim sonrası TBMM takvimi! Peki Af, Nafaka ve EYT çıkacak mı?

Milyonlarca vatandaş TBMM'nin açılmasını büyük bir heyecanla bekliyor. Af, EYT, Nafaka, Kıdem tazminatı, 3600 ek gösterge gibi konuların Meclis gündemine gelmesi bekleniyor. Bu anlamda TBMM 1 Ekim günü yeni yasama yılına başlayacak. Saat 14.00'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı özel oturumla yeni dönemin gongu çalınacak. Erdoğan ve Meclis Başkanı Mustafa Şentop açılış konuşmasını yapacak. 15.00'te de Meclis Genel Kurul'u mesaiye başlayacak. 1 Ekim sonrasında özellikle EYT ve Af ana gündemde olsa da 3600 ek gösterge kadına yönelik şiddetin azaltılması konusunda çalışmalar yapılacak. Ayrıca taşeron firmalar ve nafaka gündemde olacak. Geçtiğimiz günlerde partiler EYT ve af konusunda bir araya gelmiş ve görüşme sağlamıştı.

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HaberlerEkonomi HaberleriAf, Nafaka, EYT, Taşeron işçi, 3600 ek gösterge ve kıdem tazminatı çıkacak mı, son durum! İşte 1 Ekim TBMM takvimi
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