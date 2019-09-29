Bankaların faiz indirim kararları gelmeye devam ediyor. Faiz indirimleri en çok vatandaşları sevindiriyor. Kamu bankalarının ardından özel bankalarda faizleri teker teker indiriyor. Bu anlamda kredilerdeki faiz oranı indirim trendi, özellikle konut kredilerinde oldukça yüksek seviyede oldu. Bu sayede vatandaşların kredi çekimlerinde uygulanan faiz oranları çok daha düşük seviyelere inmeye başladı. Hatta kredi türüne göre vatandaşların bankalardan alacakları kredilerde güncel kredi faiz oranları %1' in altına bile düştü. Konut kredisi, satın alınacak evin teminat altına alınması koşuluyla bankalar tarafından verilen bir kredi türü. Kredinin vadesi genellikle sabit faiz oranlarıyla 5 ila 30 yıl arasında değişebiliyor. İşte Ziraat, TEB, Halkbank, Vakıfbank faiz oranları detayları ve en son faiz indirimleri

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