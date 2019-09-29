Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 29.09.2019 09:16
  • Son Güncelleme: 29.09.2019 09:49

dolarda hareketliliği: bugün ne kadar? Euro sterlin ve oldu?

Dolar ve ülkemizde her zaman önemli bir yatırım aracı olmaktadır. Özellikle her gün dolar ve döviz kurları oldukça merak edilmektedir. Dolarda hareketliliği yaşanıyor. Dolar/TL, haftanın son işlem gününü 5.6610 seviyesinde tamamladı. Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 19.19 itibarıyla yüzde 0,15'lik artışla 1,0937 seviyelerinde işlem görüyor. Dolar en düşük 5.6468 lira ve en yüksek 5.6897 lirayı gördükten sonra, 5.65 - 5.66 lira aralığında, euro ise en düşük 6.1799 lira ve en yüksek 6.2123 lirayı gördükten sonra, 6.19 – 6.20 lira aralığında işlem gördü. Peki, Peki, bugün euro ve ne kadar, kaç TL oldu? İşte güncel döviz kurları... Günümüzdeki dolar kuru ise İspanya İmparatorluğu tarafından Amerika kıtasındaki kolonileri ve Filipinlerde kullanıldı.

Dolar son dakika... 2019 Eylül ayı itibarıyla 5.65-5.75 bandında seyreden dolar kuru, piyasalarda yaşanan gelişmeler nedeniyle dalgalı seyir izledi. Dolar kuru, Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine yapılan saldırıyla ay içinde bir kaç kez kırılsada 5.65-5.75 bandını ne aşağı ne de yukarı yönde kalıcı olarak kıramadı. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 29 Eylül güncel döviz kurları... İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,02 artarak 7.426,21 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,75 değer kazanarak 12.380,94 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,36 artışla 5.640,58 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,32 yükselişle 22.017,40 puana ulaştı. Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 19.19 itibarıyla yüzde 0,15'lik artışla 1,0937 seviyelerinde işlem görüyor.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYI TIKLAYINIZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi Haberleri29 Eylül dolarda son dakika hareketliliği: Dolar kuru bugün ne kadar? Euro sterlin ve dolar kuru kaç para oldu?
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri