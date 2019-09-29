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  • 29.09.2019 11:49
  • Son Güncelleme: 29.09.2019 11:49

29 Eylül altın fiyatları gramı, , tam fiyatı ne kadar? İşte canlı rakamlar

Gram, yarım, fiyatları ne kadar oldu? Yatırımları olanlar ve altın yatırımı yapmayı planlayanlar altın fiyatlarını merak ediyor. Geleneklerimizde büyük bir yeri olan altın, fiyatının çok yüksek olması sebebi ile yavaş yavaş yerini a bırakıyor. İşte altında güncel rakamlar… Altının geleneksel değerinin oluşmasında, az bulunmasından veya zor elde edilmesinden ziyade tabiatta katıksız, saf halde bulunması, dövülerek biçimlendirilebilmesi, havadan ve sudan etkilenmemesi, yani paslanmaması, kararmaması ve donuklaşmaması etkilidir. Bu sayede altın tarih boyunca çok güvenilir bir değer ölçüsü olarak kabul edilmiştir. İşte 29 Eylül altın fiyatları son dakika gramı, çeyrek, tam gram altın fiyatı

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bu bağlamda güncel altın fiyatlarını haberimizde derledik.
Türkiye'de altın çok önemli bir yatırım aracıdır. Bu bağlamda altın fiyatları her zaman en çok merak edilenler arasına girmiştir. 29 Eylül Pazar günü gram altın 272,55 liradan alınırken, 272,61 liradan satılıyor. 29 Eylül Pazar çeyrek altın 434,81 liradan alınırken, 444,66 liradan satılıyor.
Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 29 Eylül canlı altın fiyatları...
Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır.

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HaberlerEkonomi Haberleri29 Eylül altın fiyatları son dakika 22 ayar bilezik gramı, çeyrek, tam gram altın fiyatı ne kadar? İşte canlı rakamlar
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