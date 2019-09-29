Altın fiyatları son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bu bağlamda güncel altın fiyatlarını haberimizde derledik.

Türkiye'de altın çok önemli bir yatırım aracıdır. Bu bağlamda altın fiyatları her zaman en çok merak edilenler arasına girmiştir. 29 Eylül Pazar günü gram altın 272,55 liradan alınırken, 272,61 liradan satılıyor. 29 Eylül Pazar çeyrek altın 434,81 liradan alınırken, 444,66 liradan satılıyor.

Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 29 Eylül canlı altın fiyatları...

Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYI TIKLAYINIZ