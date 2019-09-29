1 Ekim sonrasında TBMM takvimi merak ediliyor. Meclis bir hayli yoğun olacak ve gündemde EYT, af, nafaka, tazminat, 3600 ek gösterge gibi konular olacak. Bu bağlamda Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 73 gün tatilin ardından yeni döneme hızlı başlayacak. 1 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacak olan TBMM'nin ilk işi "Yargı Reformu ve Strateji Belgesi" olarak bilinen değişiklik teklifi olacak. Meclis iç tüzüğü de TBMM'nin ikinci gündem maddesi olacak. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine uygun yeni iç tüzük hazırlanacak. Yargı reformu sonrası ek gösterge meselesinin Genel Kurul'a gelmesi bekleniyor. EYT'de Finlandiya formülü nafakada ise erkeklere yönelik mağduriyetin ortadan kaldırılması Af konusunda da iyileştirme yapılması bekleniyor. Bu bağlamda 1 Ekim 2019 günü Meclisin açılmasının ardından Yargı Reformu TBMM Genel Kurulu 'na gelecek.

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