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  • 28.09.2019 16:33
  • Son Güncelleme: 28.09.2019 16:52

TOKİ'den ev almak isteyenler müjde! yayımlandı! En az 323 TL taksitle...

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yapılan yeni konut projeleri yakından takip edilirken son olarak Eylül ayı ilanları yayımlandı. TOKİ'nin dar gelirliler için ucuz konut kampanyaları tüm hızıyla devam ediyor. 2019 Eylül ucuz konut ilanlar yayınlandı. TOKİ bu evleri 10 bin peşinatla 360 TL taksitle satabilecek. Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile bunların dul ve yetimlerine 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli konut satışı yapılacak. İşte TOKİ'nin Eylül ayı ilanları...

TOKİ'den ev almak isteyenler müjde! TOKİ Eylül ayı ilanları yayımlandı! En az 323 TL taksitle...

Yüz binlerce vatandaş TOKİ tarafından sunulacak olan uygun kampanyaları merak ediyor. Konut sahibi olmak isteyenlere müjde yine TOKİ'den geldi. Son olarak Toplu Konut İdaresi tarafından Eylül ayı ilanları yayımlandı. Satışa çıkacak olan konutlar en az 10 bin TL peşinatla sahiplerini bulacak. Ödeme seçenekleriyle dar gelirli aileler de ev sahibi olabilecek. Peki, başvuru şartları nelerdir? İşte ilana dair bilgiler...

TOKİ EYLÜL AYI UCUZ EV İLANLARI

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Türkiye geneli satış listesi için beklenen listeyi açıkladı. Yayımlanan yeni listeyle birlikte TOKİ ev sahibi olmak isteyen alt gelir grubu vatandaşlar için çekilişsiz kurasız açık satış yöntemi ile sadece 10 bin lira peşinatla ev sahibi olma imkanı sundu.

İlanları incelemek için bir sonraki sayfaya geçiniz...

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