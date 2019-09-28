Ferrari’den F8 Spider İtalyan Ferrari, yeni modeli F8 Spider'ı gün ışığına çıkardı. Ferrari 488 Spider'ın yerini alacak olan F8 Spider, 2016, 2017, 2018 ve 2019 yıllarında üst üste 4 kez 'Engine of the Year' ödülü ve 'Son 20 Yılın En İyi Motoru' ödülüne layık görülen 3902 cc hacmindeki turbo beslemeli 720 HP'lik motorla donatıldı.

İtalyan Ferrari, yeni modeli F8 Spider'ı gün ışığına çıkardı. Ferrari 488 Spider'ın yerini alacak olan F8 Spider, 2016, 2017, 2018 ve 2019 yıllarında üst üste 4 kez 'Engine of the Year' ödülü ve 'Son 20 Yılın En İyi Motoru' ödülüne layık görülen 3902 cc hacmindeki turbo beslemeli 720 HP'lik motorla donatıldı. F8 Spider, 488 Spider'a göre 20 kg daha hafif olmasının yanında, motoru da 488 Spider'a göre 50 HP daha fazla güç üretiyor. Yeni V8 motoruyla iddialı olan F8 Spider, RHT (Açılır Hard Top) tavanıyla dikkat çekiyor. Tavan hareket halindeyken de açılıp kapanabiliyor.