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Rönesans’tan 1.4 milyar $’lık yatırım

Dünyada birçok stratejik müteahhitlik projesine imza atan Rönesans Holding, uluslararası bir petrokimya üreticisi olmaya hazırlanıyor. Rönesans Holding, Ceyhan Polipropilen Üretim Tesisi'nin resmi ortaklık ve lisans anlaşmalarına imza attı.

Rönesans’tan 1.4 milyar $’lık yatırım
Dünyada birçok stratejik müteahhitlik projesine imza atan Rönesans Holding, uluslararası bir petrokimya üreticisi olmaya hazırlanıyor. Rönesans Holding, Ceyhan Polipropilen Üretim Tesisi'nin resmi ortaklık ve lisans anlaşmalarına imza attı. 1.4 milyar dolarlık projenin ortakları arasında Cezayirli Sonatrach ve Güney Koreli GS E&C bulunuyor. Tesis, 2023'te tamamlanacak. Rönesans Holding Başkanı Dr. Erman Ilıcak, "Tesis Türkiye'nin polipropilen ithalatının beşte birini ikame edecek" dedi.

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