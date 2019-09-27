Kibar, yenilikçi fikirleri destekliyor Kibar Holding, çalışanlarının yaratıcı projeleri ve yenilikçi fikirlerini Mavi Damla Ödülleri'yle destekliyor. Bu yıl üçüncü kez düzenlenen ve geleneksel hale gelen organizasyonda toplam 44 projenin 12'si ödülle buluştu.

Kibar Holding, çalışanlarının yaratıcı projeleri ve yenilikçi fikirlerini Mavi Damla Ödülleri'yle destekliyor. Bu yıl üçüncü kez düzenlenen ve geleneksel hale gelen organizasyonda toplam 44 projenin 12'si ödülle buluştu. Ödül töreni; Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar ve Kibar Holding CEO'su Haluk Kayabaşı ev sahipliğinde; konuk konuşmacı Serdar Kuzuloğlu ve grup çalışanlarının katılımıyla gerçekleştirildi. 4 kategoride kazanan ekipler ödüllerini Kibar Holding Yönetim Kurulu'ndan aldı. TÜM MANŞETLER