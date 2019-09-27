Kamu hizmetlerinde köklü reform Eğitimden sağlığa, ulaşımdan emniyete kadar devletin sunduğu tüm hizmetlerden yararlanma süreçlerini 'vatandaş odaklı' yeniden düzenleyen Cumhurbaşkanlığı kararnamesi taslağı hazırlandı. İşte Takvim Gazetesi’nin 27 Eylül 2019 tarihli ekonomi sayfalarından derlediğimiz haberler…

Eğitimden sağlığa, ulaşımdan emniyete kadar devletin sunduğu tüm hizmetlerden yararlanma süreçlerini 'vatandaş odaklı' yeniden düzenleyen Cumhurbaşkanlığı kararnamesi taslağı hazırlandı. 2020 yılı ile yürürlüğe girmesi planlanan Kamu Hizmetlerinin Sunumu, İzlenmesi ve Denetimi Hakkındaki taslağa göre; devlet şeffaf ve hesap verebilir hale gelecek. Vatandaş hangi işlemin ne kadar sürede biteceğini bilecek. Bürokrasi azaltılacak.



ARAÇLARDA E-CALL DEVRİ

Türk Telekom, şimdi de odağını e-SIM ve e-CALL teknolojilerine çevirdi. Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, "Yeni nesil araçların geliştirilmesinde çığır açacak ve insan hayatını kurtarabilecek e-CALL teknolojisini sunmaya hazırız" dedi. e-SIM teknolojisini gelecek senenin başında uygulamaya geçirmeyi hedeflediklerini dile getiren Kıraç, "Çalışmalarımız sürüyor" dedi.



ENERJİYE GÜNEŞ KATKISI

Turkcell geliştirdiği inovatif çözümü Portatif Solar Saha ile nüfusu belirli dönemlerde yoğunlaşan ve enerji kaynağı bulunmayan bölgelerde kaliteli iletişim hizmeti sağlıyor. Çevre dostu özelliğiyle öne çıkan Portatif Solar Saha, sahil şeridinden yaylalara kadar birçok noktada binlerce kullanıcıyı kesintisiz konuşturuyor ve yüksek hızla internete bağlıyor.



BENZİNE İNDİRİM

Benzinin litre fiyatında 26 kuruş indirime gidildi. İndirim eşel mobil sistemi nedeniyle pompa fiyatına ortalama 25 kuruş olarak yansıdı. Ankara'da ortalama 7.19 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6.94 lira oldu. Benzinin litresi İstanbul'da 7.12 liradan 6.87 liraya, İzmir'de 7.20 liradan 6.95 liraya indi.



GETİR'DEN ÖZEL PROJE

Getir, her yıl olduğu gibi bu yıl da 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü için harekete geçti. HAYTAP işbirliği ile düzenlenen sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde, 1-4 Ekim tarihleri arasında 'Evcil Hayvan' kategorisinden sipariş edilen her bir mama için barınaktaki bir hayvanın günlük mama ihtiyacı karşılanacak. Proje çerçevesinde, 1-4 Ekim tarihleri arasında kedi ve köpek mamaları yüzde 50 indirimli satışa sunulacak.